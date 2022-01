Greeicy es la protagonista de la nueva serie de Netflix «Ritmo Salvaje»

Greeicy sorprende con el regreso de su faceta actoral donde será la protagonista en la nueva serie de Netflix «Ritmo Salvaje».

Con un video dirigido por Simón Brand, la plataforma de entretenimiento Netflix anunció la fecha de estreno de la serie «Ritmo Salvaje», parte del elenco estará conformado por Greeicy Rendón, Paulina Dávila, Martina la Peligrosa, Juan Manuel Guilera, Sergio Herrera, Cristina Warner, Angela Cano, Sashua López, David Palacio, Elisa Torrente, Alejandro Buitrago y Kevin Bury, Andrés Juan Hernández, entre otros.

«Será una serie que les va a gustar mucho, fue un reto que me enseñó montones, me puso a prueba constantemente y como siempre, me dejo muy bonitos recuerdos», menciona Greeicy.

Al ritmo de reguetón y con las auténticas voces de DAWER X DAMPER, la serie cuenta la historia de dos grupos de jóvenes de mundos opuestos que recorren su camino hasta enfrentarse en un duelo de baile, donde descubren que su sueño por sobresalir y triunfar con esta pasión, no solo es una realidad que nace en los barrios populares, sino también en la alta sociedad.

‘Ritmo Salvaje’, es una historia cargada de baile y drama dirigida por Simón Brand, Rafa Martínez, Andrés Beltrán y estará disponible en Netflix a partir del 2 de marzo. Dirigido por Simón Brand, Rafa Martínez, Andrés Beltrán.