Harry Styles confirma concierto en Bogotá el 27 de noviembre de 2022

Harry Styles anunció las fechas reprogramadas para su gira mundial, además de nuevos espectáculos por 32 ciudades con tres nuevas fechas en estadios en el Reino Unido que tendrán lugar en junio y otros cuatro shows en estadios de Europa. La gira continuará en julio con fechas reprogramadas en el viejo continente, así como un nuevo espectáculo en el Accor Arena de París, antes de concluir en América Latina a finales de este año.

A estos espectáculos se le suma el show reagendado en Bogotá, que tendrá lugar el domingo 27 de noviembre del 2022 en el Parque Salitre Mágico. Quienes hayan adquirido su boleta para la fecha anterior, en las próximas horas podrán descargar en su cuenta de tuboleta.com una entrada con las nuevas condiciones del evento. Las entradas para la nueva fecha en Bogotá, salen a venta general el próximo 26 de enero y cuentan con una Preventa Aval a partir de las 10:00 de la mañana el 25 de enero del 2022 y estarán disponibles en tuboleta.com.

Mitski será la invitada especial para las fechas de UK, Arlo Parks para Dublín, Wolf Alice en fechas seleccionadas de Europa y Koffee para los shows de América Latina.

Los fans que ya tienen su boleta, para el show que estaba previamente programado en el Movistar Arena, recibirán una comunicación directa por parte de Tuboleta con el detalle sobre la homologación de la boletería previamente adquirida, para asistir al evento con las nuevas condiciones, y del reembolso en caso de que las nuevas condiciones no sean de su total aceptación.

Harry Styles se ha posicionado como uno de los artistas más grandes e influyentes de la música. Su álbum debut homónimo en solitario, se convirtió en uno de los diez álbumes más vendidos del año en el mundo y lo convirtió en el artista masculino con la mayor cantidad de ventas de un álbum en la primera semana de lanzamiento. Su segundo álbum, Fine Line, encabezó la lista Billboard 200 cuando se lanzó, convirtiéndose en el segundo álbum número uno de Harry en los EE. UU. Este álbum hizo historia en las listas de éxitos, al convertirse en el álbum con la mayor cantidad de ventas en una semana para un artista masculino en solitario en el Reino Unido, desde que Nielsen Music comenzó a comercializar electrónicamente datos de ventas en 1991. Desde que inició su carrera en solitario, ha ganado prestigiosos reconocimientos, incluidos dos premios BRIT, un premio Grammy, un premio Ivor Novello, un premio American Music y muchos otros en todo el mundo. Además de ser el primer hombre en aparecer en solitario en la portada de la Revista Vogue.

Sus shows de Love On Tour se pospusieron debido a la pandemia y finalmente comenzaron en septiembre de 2021 en Las Vegas. Harry realizó más de 40 espectáculos en los EE.UU., a finales del año pasado, obteniendo elogios de fanáticos y críticos. Sus shows incluyen una multitud de sencillos de éxito mundial entre los que están: ‘Sign of the Times’, ‘Lights Up’, ‘Adore You’, ‘Watermelon Sugar’ y ‘Kiwi’.

ENTRADAS: Preventa Aval a partir de las 10:00 a.m. del 25 de enero del 2022 y Venta a Público General disponible a partir de las 10:00 a.m. del 26 de enero del 2022, a través de Tuboleta.com

Este tour seguirá todas las pautas locales y de salud pública, así como los protocolos de bioseguridad del lugar establecidos en el momento de cada espectáculo. Se alienta a los fanáticos a visitar el sitio web de su lugar local antes de cada espectáculo para obtener los últimos detalles y requisitos de salud y seguridad para su fecha.