Concejal Lucía Bastidas pide investigar posible detrimento patrimonial en cambios de ALO Norte

La concejal de Bogotá, Lucía Bastidas radicó ante la Personería y la Contraloría Distrital una solicitud de investigación contra la Administración Distrital por el posible detrimento patrimonial para la ciudad con el cambio de la destinación de predios de la ALO Norte para la ‘Ciudadela Educativa’ propuesta en el POT.

Según manifestó Bastidas, no realizar el trazado original e improvisar sobre la marcha cambiando el propósito para el cual fueron adquiridos dichos predios, deja a la ciudad en el limbo, poniendo en riesgo los recursos de los bogotanos.

“Esa ‘Ciudadela Educativa’ no existe, en cambio sí, la necesidad urgente de los más de 500 mil ciudadanos de Suba, Engativá y muchos más que están en Cundinamarca y trabajan o estudian en Bogotá, de mejorar su movilidad, el ambiente en la zona y su calidad de vida. Bogotá necesita construir la ALO, ya se había avanzado lo suficiente, se invirtieron recursos en estudios y diseños”, manifestó.

Por tal razón, la cabildante del partido Alianza Verde, le solicitó de manera urgente a la Contraloría y a la Personería que se pronuncien, intervengan y adelanten acciones para evitar un inminente detrimento con los dineros de la ciudad.

“Se adquirieron predios con destinación específica y no pueden ahora el alcalde de Suba y la alcaldesa de la ciudad salir a decir, porque sí, que no se hará la ALO como estaba proyectada desde el principio sino que harán esto o lo otro, sin estudios, sin que lo contemple el Plan de Desarrollo, con nuevos proyectos que demorarán años y no contribuyen en nada al solucionar el principal problema que es la afectación en movilidad. Los organismos de control deben salir en defensa de los bogotanos”, puntualizó.