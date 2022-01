Entregan el nuevo humedal Tingua Azul de Bogotá

La alcaldesa, Claudia López, se reunió con grupos ambientalistas del Aula Ambiental Tingua Azul, de la localidad de Kennedy y Bosa, para presentarles la hoja de ruta que va a seguir el Distrito para la administración, gestión integral, manejo y gobernanza de la nueva reserva de humedal Tingua Azul, recientemente declarada a través del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

«Este sin duda es un logro de la comunidad y en particular de la comunidad joven, de la LGTBI, ambientalista y animalista, que rodea aquí este humedal, que lo han cuidado, tiene un aula ambiental y que han sembrado árboles. Aquí en vez de endurecer y dañar los humedales lo que tenemos que hacer es tener los humedales, gracias al POT tenemos dos nuevos humedales uno de ellos es este, Tingua Azul», indicó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Con el nuevo POT, la ciudad tiene dos nuevos humedales: Tingua Azul, entre las localidades de Kennedy y Bosa; e Hyntiba-Escritorio, en Fontibón. Estos se suman a los 15 humedales declarados como áreas protegidas en Bogotá. Ahora serán 17 reservas distritales de humedal y con 901 hectáreas, lo que significa un incremento de más del 20 % en área.

Además, con el POT estos ecosistemas estarán mejor protegidos, porque ya no serán parques distritales de humedal sino reservas, lo que permite que tengan un grado de protección más alto, con más claridad en las reglas de juego de lo que se puede hacer y lo que no, y garantizar que no haya endurecimiento ni recreación activa.

A continuación, una foto donde está la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia; y la comunidad de Kennedy y Bosa en su recorrido por el nuevo humedal Tingua Azul:

Acciones a llevar a cabo en el Humedal Tingua Azul

En primera medida, se implementarán acciones de vigilancia y administración por parte de las entidades competentes. La Secretaría de Ambiente cuenta con un administrador y un intérprete social para liderar diversas actividades técnicas, de conservación y comunitarias. En coordinación con las alcaldías locales se avanzará en el proceso.

En un segundo paso, se hará mantenimiento a la franja terrestre y acuática de este humedal, con apoyo de la Empresa de Acueducto. También se realizarán acciones de restauración, control de especies invasoras, adecuación y manutención de senderos y zonas verdes, monitoreo a la biodiversidad, procesos de apropiación y trabajo con comunidades, entre otras.

En tercer lugar, se realizarán actividades de monitoreo a la biodiversidad, que permitan conocer qué especies tanto animales como vegetales hay en el humedal, cómo se encuentran y así plantear estrategias para cuidarlas.

En cuarta medida se hará gestión social e interinstitucional para la gobernanza del territorio, lo que incluye instaurar una mesa territorial como una instancia de encuentro, diálogo, intercambio y reflexión entre la comunidad, organizaciones sociales, instancias locales y entidades distritales involucradas en la conservación.

Finalmente, se formulará e implementará el plan de manejo ambiental de la mano con la comunidad, con una participación real e incidente. Este instrumento es fundamental para la gestión de áreas protegidas y contiene la hoja de ruta para proteger y conservar los ecosistemas.

Aquí, un tuit de la alcaldesa Claudia López donde habla de la importancia del Humedal Tingua Azul y lo presenta a la comunidad:

Con el POT Bogotá Reverdece, la ciudad amplió en más del 25 % las áreas protegidas para la conservación de humedales, al pasar de 719,87 hectáreas a 901,43 ha.

Pero con el POT no solo ampliamos el número de reservas distritales de humedales, además, tendremos un 30 % más de áreas verdes protegidas: pasamos de 96.000 a 124.000 hectáreas. Alrededor de 29.000 ha adicionales.