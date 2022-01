Murió a los 74 años el cantante estadounidense de rock Meat Loaf

–El cantante de rock y actor estadounidense Marvin Lee Aday, más conocido como Meat Loaf, ha fallecido a los 74 años tras seis décadas dedicado a la música y a la interpretación, ha comunicado este viernes su familia.

It was such an honor to sing this! https://t.co/sPcox3ai57

— Meat Loaf (@RealMeatLoaf) February 5, 2018