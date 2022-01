Nuevo lote de 163 mil 200 dosis de AstraZeneca recibió Colombia

–Este viernes llegó a Bogotá Colombia un nuevo embarque de 163 mil 200 dosis de vacunas contra el Covid-19 de la farmacéutica AstraZeneca, informó el Ministerio de Salud.

Las nuevas vacunas serán destinadas como dosis de refuerzo entre la población mayor de 18 años, señaló la cartera de salud.



Colombia recibió un nuevo lote de 163.200 dosis de vacunas de AstraZeneca, que serán destinadas para dosis de refuerzo de la población mayor de 18 años, y con las que seguimos avanzando en la ejecución del Plan Nacional de Vacunación en los territorios. #Vacunémonos?? pic.twitter.com/s0kv66xOVs — MinSaludCol (@MinSaludCol) January 21, 2022

“La mejor vacuna para el refuerzo es la que esté disponible, porque el retardar ese refuerzo es darle oportunidad al sistema inmune para que sea más susceptible al virus que está circulando”, afirmó, a propósito del tema, el médico inmunólogo, alergólogo y pediatra, Carlos Olmos.

“La recomendación es no esperar. Entre más nos vacunemos y reforcemos nuestra protección, disminuirán los casos positivos. Con la vacuna de refuerzo estaremos mejor protegidos contra ómicron y se evitarán complicaciones”, añadió Olmos, durante un Facebook Live liderado por Minsalud para explicar los beneficios de la vacunación en la población.

Además señaló que la combinación de vacunas es segura. “El propósito de la vacuna es proteger contra la enfermedad grave y la muerte. A la persona le puede dar la infección una vez vacunado o no le da, y eso no quiere decir que no haya estado expuesto al virus”, precisó.

Afirmó que todos los mayores de 18 años, después de cuatro meses de completar su esquema, pueden recibir su dosis de refuerzo.