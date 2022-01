Policía halló kilo y medio de explosivos en sede de campaña del partido Comunes en Bogotá

El comandante de la Policía de Bogotá confirmó el hallazgo de una botella que contenía kilo y medio de anfo, en un baño de la sede del partido Comunes, en la localidad de Teusaquillo. El artefacto explosivo contaba con un sistema que permitía activar el explosivo a distancia.

La Policía de Bogotá investiga el explosivo que fue dejado detrás de un inodoro del restaurante Casa Alternativa en Teusaquillo, donde excombatientes de las FARC tienen un emprendimiento.

«De acuerdo a un elemento encontrado por un ciudadano al interior de una vivienda, el grupo Antiexplosivos de la Metropolitana de Bogotá se encuentra en verificación. En caso de ser necesario, y de acuerdo al concepto de los técnicos, posiblemente se realice una desactivación controlada – contra carga del elemento», dijo la Policía Metropolitana de Bogotá en un comunicado.

Por su parte, Manuel Bolívar, dueño del restaurante Casa Alternativa, detalló en entrevista con la emisora Blu Radio que el artefacto explosivo fue hallado en el baño del segundo piso, justo en la zona en la que se desarrolló una reunión del Pacto Histórico.

«Veo una botella de gaseosa de dos litros con explosivo dentro, la cojo, la saco y la retiro. No quería que me destruyeran la casa. Arriesgándome, cogí la bolsa y salí corriendo. Me di cuenta que tenía un dispositivo celular para hacerla explotar con una llamada y llamo a la Policía», indicó Bolívar en declaraciones entregadas a Blu Radio.

Desde el Partido Comunes criticaron las ‘no garantías de seguridad’. “Presidente Iván Duque, su negligencia y estupidez está permitiendo que la situación de guerra continúe y se perpetúe”, concluyó Bolívar.

Por su parte, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, rechazó la tentativa de atentado y destacó que “Por fortuna, el muy profesional equipo antiexplosivos de nuestra Policía Metropolitana identificó el artefacto, lo retiró, y no causó ningún daño”.

De acuerdo con información de las autoridades, sobre las 8 a.m. el dueño del establecimiento encontró una bolsa que contenía una botella plástica con líquido y cables adaptados a un teléfono celular. Luego de llevar estos elementos afuera del restaurante, se dio aviso a las autoridades.