Rusia notifica que no tiene miedo a nadie, ni siquiera a EE.UU

–«No tenemos miedo de nadie, ni siquiera a Estados Unidos», declaro este viernes el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia Serguéi Riabkov, al margen de la reunión que sostuvieron en la fecha en Ginebra, Suiza, el canciller ruso Sergéi Lavrov con el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.



El pronunciamiento lo hizo el numero dos de la diplomacia rusa al ser interrogado por una periodista de CBS News. «¿Se siente Rusia intimidada por Ucrania? ¿Por qué tiene miedo a Ucrania? ¿Por qué sienten que necesitan protegerse?», le preguntó la corresponsal, y Riabkov respondió de manera contundente: «No tenemos miedo de nadie, ni siquiera a Estados Unidos».

Los jefes de la diplomacia de Rusia y Estados Unidos se reúnen este viernes en Ginebra en un último intento de desescalar la crisis en Ucrania, donde Washington teme una invasión pese a las advertencias contra Moscú.

A su turno, Sergéi Lavrov afirmó que Rusia no ha amenazado nunca al pueblo ucraniano en ningún lugar.

«Usted mencionó la afirmación de que Ucrania no representa ninguna amenaza para Rusia. Me gustaría recordar una vez más a quienes analizan nuestra postura que Rusia no ha amenazado nunca, en ningún lugar, ni una sola vez al pueblo ucraniano», precisó Lavrov tras su reunión sobre asuntos de seguridad con el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken en Ginebra (Suiza) para tratar de resolver discrepancias en materia de seguridad en Europa y normalizar la situación en torno a Ucrania.

Lavrov recordó que el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, ha instado públicamente a sus conciudadanos que se sienten rusos a «irse a Rusia» y tildado de «escoria» a quienes se oponen al «terrorismo de Estado del régimen de Kiev» en la región del Donbass.

«Así que quién amenaza a quién y en qué pueden desembocar estas amenazas es una gran pregunta», valoró el ministro ruso.

Comentando las especulaciones fomentadas por las autoridades ucranianas y varios países occidentales sobre una presunta invasión de Ucrania planeada por Moscú, el canciller ruso vaticinó que «una vez que cese la histeria rusófoba, quedará evidente la ineptitud del régimen [de Kiev]».

Asimismo, Lavrov consideró que no es correcto que las relaciones ruso-estadounidenses se rijan por el estado de ánimo del régimen de Zelenski.

A mediados de diciembre pasado, Rusia presentó los proyectos de dos acuerdos que quiere alcanzar con EE.UU. y la OTAN, sobre garantías de seguridad. Entre sus planteamientos, Moscú pidió que la Alianza Atlántica detenga su expansión hacia el este y que Ucrania no se adhiera a ella, un punto sobre el que las dos partes mantienen opiniones opuestas.

La reunión entre el secretario de Estado Antony Blinken y el ministro de Asuntos Exteriores Serguei Lavrov, este viernes llegó justo once días después de una entre sus números dos también en Ginebra. Estos acordaron mantener el diálogo mientras Rusia despliega decenas de miles de soldados en la frontera ucraniana.

A diferencia del encuentro del 10 de enero, que duró casi ocho horas, Blinken y Lavrov mantendrán un intercambio más conciso, con el objetivo de determinar si la vía diplomática todavía es posible.

Ambos son diplomáticos veteranos que se conocen desde años; Blinken es conocido por su calma imperturbable y Lavrov por su mordaz intensidad. La cumbre tendrá lugar a orillas del lago Lemán, en el lujoso hotel President Wilson, bautizado en honor del presidente estadounidense que intervino contra la revolución bolchevique en Rusia.

Estados Unidos no espera para resolver sus diferencias con Rusia sobre Ucrania en conversaciones en Ginebra el viernes, pero espera probar si la diplomacia sigue siendo un opción viable, dijo el secretario de Estado Antony Blinken a su llegada para la reunion.

«Este es un momento crítico. Tiene razón: no esperamos resolver nuestras diferencias aquí hoy», dijo Blinken al iniciar sus comentarios sobre las conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov. «Pero espero que podamos probar si el camino de la diplomacia, del diálogo, sigue abierto. Estamos comprometidos a transitar por ese camino, para resolver nuestras diferencias pacíficamente, y yo espero probar esa propuesta hoy», agregó Blinken.

«Podemos avanzar en el entendimiento mutuo», subrayó. Si Rusia desescala la tensión en el terreno, «eso nos puede alejar de la crisis en las semanas venideras», estimó.

Las perspectivas desde Washington son sombrías. El presidente Joe Biden opinó el miércoles que su homólogo Vladimir Putin probablemente «avanzará» hacia Ucrania y amenazó con severas sanciones que supondrían un «desastre para Rusia».

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, respondió que eran comentarios «desestabilizadores» y pueden «suscitar esperanzas totalmente falsas» entre los representantes ucranianos «que podrían intentar resolver por la fuerza el problema» en el sureste del país.

Allí, el gobierno ucraniano enfrenta desde 2014 una rebelión de separatistas prorrusos, presuntamente respaldados por Moscú, que ha dejado más de 13.000 fallecidos.

Rusia asegura que su despliegue militar obedece al sentimiento de amenaza contra su seguridad y reclama a la OTAN garantías de que no aceptará la entrada de la ex república soviética ni se expandirá en la antigua área de influencia de Moscú.

Estados Unidos descartó completamente la idea y acusó a Rusia de minar el orden europeo posterior a la Guerra Fría acosando a otro país para someterlo. (Con informa de RT y DW).