Sofía Vergara luce impactante cambio para encarnar a Griselda Blanco ‘La madrina de la cocaína’

La actriz Sofía Vergara se sometió a un gran cambio físico para caracterizar a la legendaria narcotraficante Griselda Blanco, mejor conocida en Colombia como la “Viuda Negra” o “La reina de la cocaína”.

La estrella de “Modern Family” protagonizará la serie Netflix que gira en torno a la narcotraficante colombiana, por lo que la plataforma de streaming ha lanzado la primera imagen de la actriz en el rol de Griselda.

“Sofia Vergara interpreta a Griselda Blanco en una nueva serie inspirada en la empresaria colombiana que creó uno de los carteles más rentables de la historia, lo que la llevó a ser conocida como la “Madrina””, comunicó la plataforma con la fotografía.

