Rusia refuta punto por punto acusaciones de EE.UU sobre el conflicto con Ucrania

–El gobierno ruso, en un comunicado que emitió su Ministerio de Exteriores, refutó este sábado los señalamientos que le hizo el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su informe titulado «Realidad versus Ficción: Desinformación rusa sobre Ucrania’, difundido el pasado jueves 20 de enero.



Estos son los términos de la respuesta del Kremlin a EE.UU:

– «Hecho» del Departamento de Estado de EE.UU.:

Las falsas afirmaciones del régimen de Putin culpan a la víctima (Ucrania) por la agresión de Rusia. Rusia invadió Ucrania en 2014, ocupa Crimea, controla las fuerzas militares en el Donbas y ahora ha acumulado más de 100.000 soldados en la frontera con Ucrania, mientras que el presidente Putin amenaza con “medidas técnico-militares de represalia” si no se cumplen sus demandas.

– Estado real de las cosas:

La culpa de la desestabilización de la situación en Ucrania recae por completo en Estados Unidos y otros países de la OTAN, que apoyaron el golpe de estado de febrero de 2014, que resultó en el derrocamiento del presidente legalmente elegido y la llegada al poder de los nacionalistas. Los residentes de Crimea y Donbass, temiendo por su propia seguridad, no querían vivir bajo el control de los seguidores de Bandera y Shukhevych. Como resultado, Crimea volvió a Rusia, las regiones de Donetsk y Lugansk declararon su independencia y Kiev desató una guerra civil contra el Donbass, que continúa hasta el día de hoy.

– «Hecho» del Departamento de Estado de EE.UU.:

Moscú ha provocado la crisis actual al desplegar más de 100.000 soldados en la frontera con Ucrania, mientras que en el lado ucraniano de la frontera no ha tenido lugar ninguna acción militar de este tipo. Las agencias militares y de inteligencia rusas están difundiendo desinformación sobre Ucrania en un intento de presentar al país y a sus funcionarios gubernamentales como el agresor en las relaciones ruso-ucranianas. El gobierno ruso está tratando de engañar al mundo haciéndole creer que el comportamiento de Ucrania podría provocar un conflicto global y convencer a los ciudadanos rusos de la necesidad de una acción militar rusa en Ucrania. Rusia culpa a otros por su propia agresión, pero es responsabilidad de Moscú poner fin a esta crisis de manera pacífica a través de la distensión y la diplomacia. Moscú invadió Ucrania en 2014, ocupó Crimea y continúa alimentando el conflicto en el este de Ucrania.

– Estado real de las cosas:

Las autoridades de Kiev y Occidente, jugando con ellas, intentan presentar a Rusia como parte en el conflicto del Donbass. Sin embargo, el párrafo 2 del Paquete de Medidas reconoce a Kiev, Donetsk y Lugansk como partes en el conflicto en relación con las cuestiones militares y se menciona además en relación con todos los demás aspectos del arreglo. Rusia, junto con la OSCE, juega el papel de mediador en el Grupo de Contacto (GC), y junto con Alemania y Francia, en el formato de Normandía.

Los Estados Unidos y los países de la OTAN están haciendo esto para desviar la atención de la comunidad mundial de su propio desarrollo militar del territorio de Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania y la alianza están aumentando la actividad militar en las inmediaciones de las fronteras rusas. Realizar ejercicios militares multinacionales a gran escala. Este año, está previsto realizar 10 de ellos, lo que fue legalmente consagrado en la ley del 14 de diciembre de 2021 sobre la admisión a Ucrania de unidades de formaciones armadas extranjeras en 2022. Prevé un aumento significativo en la escala de maniobras. De hecho, el número de sus participantes se duplicará y la cantidad de equipo militar involucrado se multiplicará muchas veces.

Esas acciones contradicen el párrafo 10 del «Complejo de medidas», que prevé la retirada de todas las formaciones armadas extranjeras del territorio de Ucrania.

Las declaraciones de que Rusia ha «ocupado» parte del territorio de Georgia y se niega a retirar sus tropas de Moldavia son una mentira absoluta. La independencia de Abjasia y Osetia del Sur fue el resultado de la política agresiva de Tbilisi, y las tropas rusas están allí legítimamente de conformidad con los acuerdos bilaterales con estos países para evitar la agresión georgiana. La finalización de la retirada de las tropas de Transnistria depende de la solución del conflicto entre Chisinau y Tiraspol, que está registrado en los documentos de la OSCE adoptados con la participación de los Estados Unidos.

– «Hecho» del Departamento de Estado de EE.UU.:

El despliegue de más de 100.000 soldados rusos, incluidas formaciones de combate endurecidas por la batalla y armas ofensivas sin explicación plausible, a las fronteras de un país que Rusia invadió previamente y aún ocupa parcialmente, no es solo una rotación de tropas. Esta es una clara amenaza rusa renovada para la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. El desarrollo de capacidades va acompañado de medidas activas de desinformación diseñadas para socavar la credibilidad del gobierno ucraniano y crear un pretexto para una mayor invasión rusa.

– Estado real de las cosas:

Rusia realiza regularmente ejercicios militares en su territorio y lleva a cabo inspecciones sorpresa de las tropas. Al mismo tiempo, Estados Unidos despliega sus fuerzas armadas y armas ofensivas en los países de Europa del Este, a varios miles de kilómetros de sus fronteras nacionales, socavando así la seguridad y la estabilidad estratégica europeas. Al suministrar armas y enviar a sus especialistas militares a Ucrania, alientan las acciones agresivas del régimen de Kiev contra su propia población en el Donbass.

– «Hecho» del Departamento de Estado de EE.UU.:

Estados Unidos y Rusia son partes de la CAQ. De acuerdo con sus obligaciones en virtud de este acuerdo internacional, Estados Unidos no utiliza armas químicas. Sin embargo, en los últimos años, el gobierno ruso ha utilizado dos veces armas químicas para atacar y asesinar a opositores, incluso en suelo extranjero. En lugar de alimentar el conflicto en el este de Ucrania, como hizo Rusia, Estados Unidos ha proporcionado más de 351 millones de dólares en ayuda humanitaria desde 2014 a los afectados por la agresión de Moscú. Rusia está utilizando declaraciones de funcionarios de alto rango, así como desinformación y propaganda, para difundir deliberadamente mentiras descaradas y tratar de crear un pretexto para una acción militar.

-Estado real de las cosas:

Todos sabemos cómo las autoridades estadounidenses utilizan la desinformación como pretexto para la intervención militar en estados independientes. Baste recordar el famoso «tubo de ensayo de C. Powell», que se convirtió en un pretexto para la agresión estadounidense contra Irak. El volumen de ayuda humanitaria mencionado por los Estados Unidos es una “gota en el océano” en comparación con la enorme asistencia brindada por la Federación Rusa a los residentes de Donbass.

– «Hecho» del Departamento de Estado de EE.UU.:

No hay informes creíbles de que ningún ciudadano de etnia rusa o de habla rusa esté amenazado por el gobierno ucraniano. Sin embargo, hay informes fidedignos de que en Crimea y Donbas ocupados por Rusia, los ucranianos se enfrentan a presiones sobre su cultura e identidad nacional, y viven en condiciones de brutal represión y miedo. En Crimea, Rusia está obligando a los ucranianos a adoptar la ciudadanía rusa o perder sus propiedades, el acceso a la atención médica y el trabajo. Quienes expresan pacíficamente su oposición a la ocupación o el control rusos se enfrentan a encarcelamientos sin fundamento, allanamientos policiales en sus hogares, discriminación sancionada oficialmente y, en algunos casos, tortura y otros abusos. Las minorías religiosas y étnicas son consideradas «extremistas» y «terroristas».

– Estado real de las cosas:

Las violaciones de los derechos de la población multimillonaria de habla rusa en Ucrania han alcanzado proporciones monstruosas. Las autoridades del país adoptan leyes discriminatorias en materia de idioma, educación, los llamados. «pueblos indígenas», desplazando el idioma ruso de todas las esferas de la vida. Llegó al punto de que en agosto de 2021, el presidente de Ucrania, V. Zelensky, en una vena claramente xenófoba, invitó públicamente a los rusos étnicos a salir del país. En junio de 2021, T. Kremen, Comisionado para la Protección del Idioma del Estado, dijo que quienes no estén de acuerdo con la ley del idioma “pueden abandonar el país”.

Es sorprendente por qué Estados Unidos, que suele defender los derechos humanos, se niega a darse cuenta de la discriminación abierta contra los ciudadanos de Ucrania de habla rusa. ¿Quizás esto se deba al hecho de que no consideran a los rusos?

En cuanto a la situación de los derechos humanos en Crimea, incluida la situación de las minorías nacionales, no solo mejoró después de la devolución de la península a Rusia, sino que se volvió cualitativamente diferente. La política de la Federación Rusa, en contraste con la política de las autoridades anteriores y actuales en Ucrania, tiene como objetivo preservar el espacio multicultural único de la península. Estamos convencidos de que Occidente está desinformando deliberadamente sobre supuestos problemas en Crimea para desviar la atención de la comunidad internacional de la flagrante situación de los derechos humanos en Ucrania.

– «Hecho» del Departamento de Estado de EE.UU.:

El presidente de los EE. UU., George Biden, habló dos veces con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y los funcionarios de los EE. UU. mantuvieron docenas de contactos de alto nivel y conversaciones telefónicas con sus homólogos rusos y europeos en términos de esfuerzos diplomáticos integrales para resolver pacíficamente la situación actual.

– Estado real de las cosas:

Enlace a los llamados. «esfuerzos integrales» suena, como mínimo, hipócrita e inverosímil. En el período transcurrido desde el 15 de diciembre de 2021, cuando entregamos oficialmente a Washington el proyecto de tratado sobre garantías de seguridad y acuerdos sobre medidas para garantizar la seguridad de Rusia y los países de la OTAN, por parte estadounidense hemos visto intentos en su mayoría obvios de prolongue la discusión de los parámetros específicos que proponemos en varios niveles y formatos de expertos. En lugar de detenerse y concentrarse en las respuestas a las preguntas de fondo planteadas en los documentos rusos, la Casa Blanca y sus aliados occidentales han lanzado una campaña de información y propaganda extremadamente tóxica que presenta a nuestro país como un «agresor», «un enemigo de la Europa civilizada». y una «amenaza» a la estabilidad internacional. Todo esto, sumado a la incesante intimidación de sanciones «dolorosas», diseñadas para desangrar la economía interna y consolidar el desafío sistémico de Rusia. Y el hecho mismo de la publicación por parte del Departamento de Estado de tales «directrices» inmediatamente en vísperas de las conversaciones entre el Ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa Sergey Lavrov y el Secretario de Estado de los EE. UU. E. Blinken en Ginebra, solo puede ser llamado una provocación absoluta. S.V. Lavrov en detalledescribió los enfoques rusos durante una conferencia de prensa luego de las negociaciones sobre las garantías de seguridad.

– «Hecho» del Departamento de Estado de EE.UU.:

La OTAN es una alianza defensiva.

– Estado real de las cosas:

La alianza se vio empañada con una operación ilegal contra Yugoslavia desde el punto de vista del derecho internacional, la invasión de los países miembros de la OTAN en Irak y Afganistán, y la coalición de aliados participó en la bárbara destrucción de Libia. Tal política no tiene nada que ver con la notoria «defensa».

Las referencias a las declaraciones del Presidente de la Federación Rusa V. V. Putin en 2002 sobre el carácter defensivo de la OTAN se sacan del contexto general y se refieren al período en el que Rusia y la OTAN elaboraban planes para el desarrollo de la cooperación. La posterior línea agresiva del bloque hacia Rusia y su expansión hacia el este llevó al desmoronamiento de estas intenciones.

– «Hecho» del Departamento de Estado de EE.UU.:

Occidente nunca ha hecho promesas sobre la no expansión de la OTAN.

-Estado real de las cosas:

El 9 de febrero de 1990, el secretario de Estado de EE. UU., J. Baker, durante una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de la URSS, E. A. Shevardnadze, anunció «garantías concretas reforzadas: la jurisdicción de la OTAN y sus fuerzas militares no se moverán ni una pulgada hacia el este». El 10 de febrero de 1990, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, H.-D. Genscher, aseguró a E. A. Shevardnadze que «la OTAN no se expandirá hacia el este». El mismo día, el canciller alemán G. Kohl confirmó esto a MS Gorbachev. En una sesión informativa del secretario de Estado de los Estados Unidos, John Baker, el 13 de febrero de 1990, se dijo que Washington «está a favor de una Alemania unida y su inclusión en la OTAN, mientras está listo para garantizar que la presencia militar de la alianza no se mueva más hacia el este. » Todas estas garantías están registradas en las transcripciones de las reuniones, que hoy están disponibles para el público en general .

– «Hecho» del Departamento de Estado de EE.UU.:

La expansión de la OTAN no está dirigida contra Rusia.

– Estado real de las cosas:

Durante los últimos 20 años, todo el potencial de coalición de la OTAN se ha concentrado precisamente en el “flanco oriental”. El avance de la alianza hacia las fronteras rusas va acompañado de la creación y modernización de instalaciones de infraestructura militar, el desarrollo de cadenas logísticas para rápido, incl. transatlántico, la transferencia de grandes formaciones militares, el despliegue de elementos de defensa antimisiles estadounidenses en Rumania, equipados con lanzadores de doble propósito. Los planes para el despliegue de sistemas de misiles en Polonia están en marcha. Se están construyendo instalaciones de almacenamiento para equipos militares pesados ??en los países miembros de la OTAN de Europa del Este. Se están brindando oportunidades para una presencia militar extranjera en el territorio de estos estados, lo que en última instancia está a punto de violar, si no la letra, sí el espíritu del Acta Fundacional Rusia-OTAN de 1997.

El número de buques de guerra de potencias no regionales que ingresan al Mar Negro ha aumentado significativamente, convirtiendo su área de agua en otra zona de inestabilidad. El Báltico, antes tranquilo y pacífico, se está convirtiendo en un escenario de confrontación militar. La intensidad de los vuelos de aviones de reconocimiento de los países de la OTAN amenaza el tráfico aéreo civil.

La Alianza realiza constantemente maniobras militares cerca de nuestras fronteras. Solo el año pasado, se realizaron alrededor de 120 ejercicios, durante los cuales se elaboraron escenarios ofensivos, en los que se suponía que Rusia era un enemigo condicional.

La OTAN sigue una política de asociación extremadamente agresiva, está desarrollando activamente los territorios de Finlandia y Suecia, Ucrania, Georgia y está tratando de establecerse en los países de Asia Central. Crea objetos en el espacio postsoviético que representan un peligro en términos de amenaza biológica. (Tomado de la web del Ministerio de Exteriores de la Federación Rusa).