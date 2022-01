Fonseca se une a Cimafunk para el lanzamiento de su nueva canción «Háblame bajito»

El cantautor colombiano Fonseca presenta hoy “Háblame Bajito”, una canción que invita a resolver los problemas escuchando al otro.

Háblame bajito

Que con calma todo se resuelve

Habla suavecito

No te pases, no te estreses

Para este sencillo invitó al artista cubano Cimafunk conocido por mezclar el funk con sonidos afrocaribeños. Para él “Háblame bajito”: “Es un regreso al barrio, a la manera en la que me criaron, respeta para que te respeten. A mi me enseñaron así, que incluso cuando no había manera de llegar a un entendimiento mutuo, siempre se cuidaba la forma en la que se decían las cosas y por supuesto el volumen. Como decía Antonio Maceo, “se puede decir más alto pero no más claro”

Puede que la vida te tire una piedra

No te lo tomes personal, espera

Que un día malo lo tiene cualquiera

Por eso te digo

Háblame bajito

Que con calma todo se resuelve

Habla suavecito

No te pases, no te estreses

Bajito, bajito se habla

Vamos hablando bajito

La falta de respeto

mira no, no te la permito…

“Háblame Bajito” es un cadencioso tema que une ritmos latinos como el son cubano, con beats modernos y por supuesto la tropicalidad de Fonseca y funk de Cimafunk. “Siempre me han gustado las canciones de Fonseca, y sus letras. Crear esta canción junto con él, fue una super experiencia porque ambos estábamos conectados con el mismo canal del barrio y el respeto mutuo”: Cimafunk.

El video de esta canción fue grabado entre Miami, Bogotá y Barranquilla, usando técnicas mixtas de diseño y composición gráfica, como la pintura, el dibujo digital, animación cuadro a cuadro, papel rasgado entre otros, para crear un mundo abstracto en donde el diálogo y el respeto se expresan en un lenguaje universal que rompe barreras entre las personas, invitando a disfrutar la vida y a bailar.