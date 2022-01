Las explicaciones del Consejo de Estado sobre las razones para echar atrás la tutela contra «Perra» de JBalvin

–El Consejo de Estado emitió una declaración para explicar las razones por las cuales declaró improcedente la acción de tutela que presentó un ciudadano con el fin de que se ampararan los derechos fundamentales a la igualdad, a la no discriminación, al buen nombre, a la dignidad y a la honra de las comunidades negras, afrodescendientes, afrocolombianas y de las mujeres con ocasión del trabajo discográfico y audiovisual denominado “Perra” que presentó el cantante José Álvaro Osorio Balvin, conocido en el mundo del espectáculo como J. Balvin.



Señala que el demandante pretendía que se ordenara al artista ofrecer excusas públicas a las mujeres y las comunidades negras de Colombia, al considerar que la canción contenía términos racistas, sexistas, machistas y misóginos, provocando tratos discriminatorios contra los dos grupos.

Además, subraya que el tutelante buscaba que se ordenara a varias entidades del Gobierno y dependencias del Congreso adelantar acciones para reparar las afectaciones y sancionar las conductas que provocaron la supuesta violación a las garantías constitucionales invocadas. Para él, algunas de estas entidades omitieron el cumplimiento de sus deberes, al no revisar el contenido de la pieza musical, no evitar su reproducción en redes sociales y no tomar medidas correctivas para preservar la integridad étnica, probablemente afectada por la canción.

El Consejo de Estado declaró improcedente la demanda, al concluir que el accionante no demostró tener legitimidad en la causa. A su juicio, no hay elementos de que permitan reconocer al demandante como miembro de la comunidad negra, con la que comparta manifestaciones culturales. Tampoco manifestó o probó ser representante de un consejo mayor ni declaró ser o considerarse mujer.

Además, el tutelante tampoco acreditó que todos los integrantes de estos grupos raizales y las mujeres estuvieran impedidos de acudir en forma directa a instancias de la justicia para invocar ellos mismos la defensa de sus derechos, caso en el cual se habría justificado la presencia del demandante en este proceso, en calidad de agente oficioso de ambas colectividades.

Además hace las siguientes precisiones:

El cantante José Álvaro Osorio Balvin, conocido como “J Balvin” lanzó, el 10 de

septiembre de 20211, su quinto álbum denominado “Jose” en el que incluyó la canción llamada “Perra” que interpretó con la colaboración de la cantante de República Dominicana, Tokischa Altagracia Peralta. La pieza musical fue difundida públicamente por primera vez, el 26 de agosto del mismo año y el video el 8 de septiembre siguiente.

Con ocasión de la polémica que generó el contenido y la publicación de la letra

y el video de la canción “Perra”, el artista colombiano José Álvaro Osorio Balvin retiró el referido video de su página oficial en la internet y de su canal en YouTube, aproximadamente, el 16 de octubre de 2021. Posteriormente, el 24 del mismo mes y año, publicó un video en el que pidió disculpas, en los siguientes términos:

“Vengo a hablarles del video de perra, primero quiero ofrecerles mil disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente las mujeres y las comunidades negras, eso no hace parte de lo que yo siempre he expresado, lo mío siempre ha sido tolerancia, amor y [sic] integración, como también me ha gustado siempre apoyar nuevos talentos, en este caso Tokischa, una mujer que apoya su gente, su comunidad y también empodera a las mujeres. Como forma de respuesta y obviamente de respeto, bajé el video hace 8 días, y al ver que siguieron con las críticas y por toda esta situación, por eso estoy aquí, dando cara, hablando al respecto. Eh, madre también, discúlpame, y la vida sigue siendo mejor cada día, y gracias por escucharme”.

El señor Petro Llorente afirmó que la letra de la canción “Perra” contiene términos o palabras “directa y abiertamente humillantes, sexistas, racistas, machistas, misóginas y en contra de la dignidad de la persona humana de la mujer, lo cual vulnera grandemente los derechos de las mujeres comparándolas con una perra, un animal que de acuerdo al contenido de la canción se debe dominar y maltratar”.

Además, que el video de la mencionada canción “utiliza imágenes de mujeres y

personas pertenecientes a comunidades negras y afrodescendientes, grupos poblacionales que son de especial protección constitucional, amarradas con cadenas del cuello, arrastrándose por el piso como animales o esclavas”.

Es necesario denotar que, además de que el accionante no allegó pruebas de ser

descendiente en línea directa y en 3 grado de consanguinidad de una mujer negra, lo cierto es que dicho argumento no es suficiente para acreditar la legitimación en la causa por activa, por cuanto la raza o el color de piel de los ancestros no pueden fungir como criterios aislados para acreditar la pertenencia de una persona a una determinada comunidad étnica.

Es preciso recordar que, en términos de la Corte Constitucional, las características que permiten identificar a un grupo tribal han de encontrarse en la existencia de rasgos culturales y sociales que tiene un conjunto de personas que los diferencian de los demás sectores de la sociedad y su autorreconocimiento como integrantes de una colectividad, factores que brillan por su ausencia en el escrito de tutela, en el entendido de que no existen elementos que permitan reconocer en el señor Petro Llorente a un miembro de la comunidad negra con la que comparta manifestaciones culturales que los distinga de las mayorías del país.

Finalmente, la Sala no pasa por alto que, por un lado, no acudió a lan administración de justicia de forma directa a reclamar la protección de sus derechos fundamentales cualquiera de los 2.950.072 miembros de comunidades negras y afrocolombianas, o de las 25.271.995 mujeres44 que hay en Colombia, de acuerdo a los datos del DANE para el 2018 y 2020, respectivamente; y, por otro lado, que tampoco se acreditó que todos estos estuvieran imposibilitados para hacerlo, de modo que el señor Petro Llorente pudiera asistirlos como agente oficioso.

En consecuencia, para la Sala es forzoso concluir que en el presente caso no se

encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Leonardo Santo Petro Llorente para solicitar el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, a la no discriminación, al buen nombre, a la dignidad y a la honra de las comunidades negras, afrodescendientes y afrocolombianas, y de las mujeres.