No es cierto que el presidente Iván Duque aparezca en los polémicos “Pandora Papers”

Publicaciones en redes sociales que aseguran que la investigación “Pandora Papers” reveló que el presidente Iván Duque, posee “más de 10 billones de pesos” en paraísos fiscales y que citan como fuente al diario estadounidense The New York Times son falsas, según una investigación adelantada por la agencia AFP.

“La aparición de nuevos documentos de los Papeles de Pandora, sobre paraísos fiscales, ha vuelto a sacudir el mundo financiero. Entre los que aparecen en el listado se encuentra el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, con el movimiento de más de 10 billones de pesos colombianos depositados en tres bancos de las islas Bermudas de Inglaterra”, dicen publicaciones en varias redes sociales.

Las publicaciones añaden que “la noticia la dio a conocer el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores (ICIJ, por sus siglas en inglés) a través de la Agencia de Desarrollo Empresarial de las Bermudas, agencia ligada a la investigación que involucra más de 150 políticos en el mundo”.



La investigación “Pandora Papers”, un proyecto del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), reveló el 3 de octubre de 2021, tras el análisis de 11,9 millones de documentos confidenciales, la existencia de casi un millar de empresas en jurisdicciones con beneficios fiscales que serían propiedad de políticos y celebridades.

Sin embargo, una búsqueda en la sección del sitio referida a los “jugadores de poder” en América Latina y el Caribe y en el capítulo colombiano de la investigación no mostró ninguna referencia a Duque.

En este apartado sí aparecen 588 nombres de personas naturales y jurídicas colombianas como propietarios de sociedades “offshore”, entre los que se encuentran, por ejemplo, los expresidentes César Gaviria (1990-1994) y Andrés Pastrana (1998 -2002).

También figuran funcionarios como la actual vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez; el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Lisandro Junco; y el embajador de Colombia en China, Luis Diego Monsalve.

Búsquedas en Google y en el sitio web de The New York Times con los términos “Iván Duque + Pandora Papers” no condujeron a ninguna publicación de ese medio sobre el supuesto traslado de recursos del mandatario colombiano a jurisdicciones con beneficios tributarios.

Carlos Eduardo Huertas, director de la mesa editorial de Connectas e integrante del equipo del capítulo colombiano de “Pandora Papers”, dijo a AFP Factual que “las publicaciones [viralizadas] no corresponden con la verdad”.

“En los archivos liberados por el Consorcio de Periodistas de Investigación no aparece ninguna mención a Duque”, explicó.

De hecho, en algunas de las publicaciones difundidas en redes sociales se menciona que la supuesta información sobre el dinero de Duque en paraísos fiscales la “dio a conocer el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores a través de la Agencia de Desarrollo Empresarial de las Bermudas”, una entidad de desarrollo empresarial que atrae inversión a ese territorio británico de ultramar.

Pero Huertas dijo: “No tengo ninguna referencia de algo que se llame Agencia de Desarrollo Empresarial de las Bermudas, ninguna de las empresas [que ofrecen servicios ‘offshore’ y de las que obtuvieron los documentos para la investigación] se llama así”. AFP