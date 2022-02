Biden reporta muerte del cabecilla de «estado islámico» Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, en operación militar en Siria

–En una declaración escrita difundida en su cuenta en Twiter, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este jueves que en una operación militar de tropas estadouindenses en territorio sirio fue abatido el máximo cabecilla de ISIS, esto es, «estado islámico» de Irak y Siria, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi.

President Biden, Vice President Harris and members of the President’s national security team observe the counterterrorism operation responsible for removing from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS. pic.twitter.com/uhK75WeUme

