El talento humano y la implementación de tecnologías, ejes principales en época de pandemia

–El mundo empresarial se vio forzado a reorganizarse, adecuarse y presentar nuevas formas de trabajo, además de acostumbrarse a la virtualización. Se debió tomar a la tecnología como eje principal para la realización del trabajo; y es en este ámbito, donde áreas de sistemas o de recursos humanos tuvieron que adecuar e implementar soluciones, además de capacitar a sus colaboradores, para que siguieran trabajando de la mejor manera posible, siempre cuidando su salud.



Fernando Silvestre, Country Manager de NEORIS en Colombia – marca empleadora y aceleradora digital global – ha destacado los puntos favorables en estos tiempos y esta nueva normalidad en el ámbito laboral. “Creo que es importante enfatizar que la adecuación del sistema ha sido significativa, nosotros le apostamos al talento, lo cual es importante para los tiempos en que vivimos, pensando que Colombia sufrió la pérdida de un gran número de empleos y muchas empresas cerraron de manera definitiva; hoy más que nunca debemos tener confianza en nuestra gente y en nuestro país, adecuándonos a la situación actual de pandemia ya que lo más probable es que debamos convivir con ella mucho más tiempo”.

Además, Fernando subrayó la importancia de las capacitaciones y los planes internos de las empresas. “La formación del recurso humano ha sido primordial en estos tiempos, es por eso por lo que esteremos implementando programas de capacitación en informática con la posibilidad de que los jóvenes puedan entrar a trabajar a NEORIS. Igualmente, nos encontramos trabajando en un modelo de formación sustentable de talento por lo que recientemente hemos sido certificados con las insignias de Great Place to Work y Great Culture to Innovate con un standard de excelencia cercano al 98%. No improvisamos, vamos un paso más allá, y eso es lo que en pandemia nos ayudó a posicionarnos y dar buenas respuestas a nuestros empleados, clientes y partners”.

Pese a que la pandemia sigue generando incertidumbre, es importante seguir reactivando la economía del país. NEORIS cuenta con 20 años de experiencia como Socios Digitales de algunas de las mayores compañías del mundo y combina un profundo conocimiento de industria con la más alta expertise tecnológica en el mercado para crear soluciones a medida y superar los retos de sus clientes y crear crecimiento disruptivo. “Es momento para gestionar los equipos a distancia y retroalimentar en tiempo real a los empleados de la compañía, fomentando la innovación y el desarrollo del personal.

Además, es importante potenciar la modernización y automatización dentro de nuestros procesos”, añadió Fernando.

“En Colombia escasean los profesionales formados de manera integral. Necesitamos muchos jóvenes capacitados en cuanto a tecnología, conocimientos del idioma inglés u otras lenguas. Tenemos la gran oportunidad y responsabilidad de formar nuevos talentos en tecnología. Hoy las compañías necesitan este tipo de personas y sufren buscándolas, pues deben contar también con habilidades blandas y no siempre están preparadas”, finalizó el Country Manager.

En Colombia, NEORIS cuenta con un poco más de 300 personas trabajando en forma directa y otro grupo de 100 colaboradores vinculados en distintas modalidades. Desde mediados de 2021 han logrado atender desde el país a sus clientes que están localizados en Sudamérica, Asia y Europa.