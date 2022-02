Capturan a hermano de Piedad Córdoba para ser extraditado; exsenadora dice que es un montaje político

— Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la exsenadora Piedad Córdoba, fue capturado en las últimas horas en la ciudad de Medellín, según se informó, atendiendo una solicitud de extradición de los Estados Unidos por supuestos nexos con el narcotráfico.



Junto con Córdoba Ruiz fueron capturados Álvaro Alonso Jaramillo y Libia Amanda Palacio Mena, quienes también están incluidos en la petición de la Corte para el distrito sur de New York por delitos relacionados con tráfico de drogas y porte de armas de fuego.

Las aprehensiones las hicieron efectivas unidades del grupo SIU de la dirección de investigación criminal e Interpol de la Policía Nacional.

La excongresista Piedad Córdoba se pronunció en su cuenta en Twitter, afirmando que este hecho hace parte de sucesivos montajes aún no esclarecidos en su contra, que había ya denunciado ante la Comisión de la Verdad.

Sin embargo notifica: «Esta nueva agresión por mi retorno a la política no me va amilanar cómo no lo han hecho las anteriores».

Luego formula los siguientes interrogantes:

-Por qué si mi hermano fue capturado desde el día de ayer se le mantuvo retenido y aislado hasta el día de hoy?

-¿Por qué se guardó secreto sobre su retención? ¿Por qué sus captores le preguntan sobre mí? ¿Qué pruebas sustentan esta intervención en las elecciones?.

La excongresista aclara que no tiene ninguna sobrina capturada y concluye diciendo:

-Basta de persecución política contra mi y contra mi familia. Ni mi hermano Álvaro Córdoba ni yo tenemos relación alguna con narcotráfico ni con grupos armados. Reto que se muestren las pruebas que soportan este nuevo montaje judicial».