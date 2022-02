En Tolima se esperan  concluir obras de infraestructura deportiva por $81 mil millones

El Gobierno del Deporte pone la lupa a 14 obras de infraestructura deportiva en los departamentos de Huila y Tolima que no se han concluido y que son denominados “elefantes blancos”, afectando a la ciudadanía y cortando la posibilidad de hacer deporte y recreación.

Como parte de la estrategia de transparencia y control en la ejecución de los recursos del Estado invertidos en infraestructura deportiva y recreativa a nivel nacional, el Ministro del Deporte, Guillermo Herrera, se reunió con alcaldes, interventores y constructores de 14 obras de infraestructura deportiva que se ejecutan en los dos departamentos.

La Biblioteca Pública Huellas, ubicada en el Parque de la Música de Neiva, fue el escenario de encuentro entre los delegados del Ministerio del Deporte, la Contraloría General de la República y los responsables de las obras de infraestructura, cumpliendo así con la cuarta mesa de seguimiento a los proyectos en las diferentes regiones.

‘Siempre que vengo a estas mesas me gusta señalar un dato de la Contraloría: en el sector del deporte tenemos 132 proyectos de más de un billón de pesos de inversión que hoy no están terminados o son elefantes blancos. No queremos que eso suceda con los proyectos que tenemos, hoy vamos a refrendar los compromisos’, declaró el Ministro Herrera.

En la jornada se realizó la socialización de avances y seguimiento a las obras que se adelantan en los municipios de Neiva, Garzón y La Plata del departamento del Huila; y El Espinal, Ibagué, San Luis, Fresno, Flandes y Natagaima, en Tolima.

Todos estos proyectos cuentan con el apoyo técnico y financiero del Ministerio del Deporte, con recursos que superan los $81.000 millones.

La reactivación económica de los departamentos sigue siendo una premisa para el Gobierno del Deporte; muestra de ello son los 1.296 empleos directos generados en la región y los más de 4.500 indirectos que contribuyen a la reactivación del país.

En cuanto a población beneficiada, cerca de 740 mil habitantes de los nueve municipios en donde se realizan los proyectos tendrán la posibilidad de disfrutar de estos escenarios deportivos.

“Las jornadas de seguimiento son prioritarias para la agenda del Ministerio del Deporte y la Contraloría General de la República, por ello, seguirán desarrollándose en todas las obras que cuentan con aportes del Estado a nivel nacional”, concluyó el Ministro Herrera.

(Con información del Ministerio del Deporte)