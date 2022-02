Amparan derechos a la alimentación, la educación y a la igualdad de niños, niñas y adolescentes de 29 municipios de Chocó

–Por una acción de tutela presentada por la Procuraduría General de la Nación, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, Chocó, amparó los derechos fundamentales a la alimentación, educación, igualdad y dignidad humana de los niños, niñas y adolescentes de 29 municipios del departamento, vulnerados con la interrupción del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante los últimos meses del calendario escolar de 2021.



El despacho judicial ordenó a la Gobernación de Chocó y a la Secretaría de Inclusión Social del departamento remitir a la Procuraduría, en un término de 48 horas, toda la información presupuestal que acredite las garantías con que cuenta para la ejecución efectiva del PAE de una manera ininterrumpida y permanente para todo el año 2022.

Así mismo, pidió a la administración territorial enviar la planificación de la línea de tiempo para la suscripción de los respectivos convenios con los municipios no certificados, que garantice la oportuna prestación del servicio.

Adicionalmente, ordenó a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar -Alimentos Para Aprender- enviar informe sobre las acciones que ha desplegado y el presupuesto asignado a Chocó para la implementación del programa en el departamento.

También solicitó a los alcaldes de Acandí, Alto Baudó, Atrato, Bagadó, Bahía Solano, Bajo Baudó, Bojayá, Cantón De San Pablo, El Carmen De Atrato, Cértegui, Condoto, El Carmen Del Darién, Istmina, Juradó, Litoral Del San Juan, Lloró, Medio Atrato, Medio Baudó, Medio San Juan, Nóvita, Nuquí, Riosucio, Río Iró, Río Quito, San José Del Palmar, Sipí, Tadó, Unguía, y Unión Panamericana, remitir informe sobre las acciones realizadas para la implementación y ejecución del PAE en sus municipios.

En la acción judicial, los Procuradores 23 Judicial II Y 187 Judicial I para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres advirtieron una clara vulneración de derechos, debido a que el calendario escolar de 2022 inició el 17 de enero y los niños, niñas y adolescentes están asistiendo a las aulas sin recibir los alimentos del programa.

“Para este despacho no existe justificación alguna para que el ente territorial certificado en educación, no haya desplegado todas las gestiones pertinentes para que una vez iniciara el calendario escolar, los estudiantes de los 29 municipios no certificados del Departamento del Chocó, se vieran beneficiados con el suministro de la alimentación escolar desde el primer día de clases, entidad que además, guardó silencio con respecto a los hechos expuestos en la presente acción de tutela, por lo cual se desconocen los motivos de su posible negligencia”, puntualizó el fallo de primera instancia.