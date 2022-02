En febrero, participa en los recorridos turísticos por el Distrito Grafiti

El Instituto Distrital de Turismo (IDT) invita a toda la ciudadanía a participar desde este miércoles 9 y hasta el domingo 27 de febrero, en los recorridos turísticos por el Distrito Grafiti diseñados para los turistas, visitantes y residentes, con el fin de dar a conocer los diferentes atractivos turísticos de la ciudad.

¿Cuándo?

De miércoles a domingo.

De 9:00 a.m. a 10:30 a.m y 11:00 a.m. a 12:30 m.

¿Quién realiza los recorridos?

Los recorridos son realizados por guías profesionales de turismo, certificados por el Ministerio Comercio, de Industria y Turismo, mediante el Registro Nacional de Turismo (RNT) vigente y la tarjeta profesional expedida por la entidad u organismo que el Gobierno Nacional designe.

Reserva tu cupo aquí

Comunícate a la línea: 3204881022, o al correo electrónico: informacionturistica@idt.gov.co

Los recorridos son gratuitos, con el fin de que todos los turistas, visitantes y residentes tengan acceso a ellos.

Entidad a cargo: Instituto Distrital de Turismo

Apoya: Secretaría de Cultura Recreación y Deporte

Categorias: Recreación y deporte

Día de inicio: Miércoles, Febrero 9, 2022

Día de finalización: Domingo, Febrero 27, 2022

Horario: De 9:00 a.m. a 10:30 a.m y 11:00 a.m. a 12:30 m.