Consejo de Estado niega medida cautelar en demanda de acción popular contra APP que pretende la extracción del galeón San José

–El Consejo de Estado negó una solicitud de medida cautelar, que buscaba que la Vicepresidencia de la República entregara evidencias y certificados que indicaran que el galeón San José no ha sido objeto de saqueos u otro tipo de perjuicios, supuestos de hecho que ya fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación.



La decisión obedece a la solicitud de una veeduría ciudadana, que actúa en apoyo a las pretensiones de la parte demandante en una acción popular que se presentó por la supuesta afectación a los derechos colectivos, que se estaría gestando por la ejecución de la alianza público privada (APP) que busca asegurar la extracción del contenido del galeón San José, una embarcación que, se dice, transportaba gran cantidad de monedas de oro producto de las expediciones realizadas por misiones de la corona española en América durante la época de la colonia y que se habría hundido en altamar.

El expediente se encuentra en segunda instancia, para decidir el recurso de apelación contra el fallo de primer grado. Si bien la demanda inicialmente fue acompañada de una solicitud de medida cautelar de urgencia, es decir, un mecanismo mediante el cual el juez popular puede ordenar medidas sin siquiera correr traslado a las partes, con fin de evitar un perjuicio irremediable, la cual fue negada, fue nuevamente presentada ante el juez de segunda instancia, por considerar que se funda en hechos acaecidos con posterioridad al auto que negó el pedido; esto a fin de que se ordenara a la Vicepresidencia acreditar que el patrimonio sumergido de la Nación no se encuentra irremediablemente afectado y que pruebe las actuaciones emprendidas por esta dependencia del Gobierno ante los organismos de control y autoridades penales.

El Consejo de Estado negó nuevamente la petición de medida cautelar. Sostuvo que el supuesto hurto del galeón San José y la continuidad de la APP con la con Maritime Archaeology Consultansts para su extracción no constituyen hechos sobrevinientes. Según la Sala, ambos supuestos de hecho han sido presentados por el propio solicitante como respaldo de la solicitud de medida cautelar de urgencia ya negada. De ahí que no se trate de hechos sobrevinientes.

Tampoco se acreditó que el Ministerio de Cultura y demás entidades nacionales demandadas hubieran omitido sus deberes para preservar el contenido de la embarcación sumergida, lo que implica que no se vislumbra un perjuicio irremediable frente a los derechos colectivos en disputa.

En la providencia, el Consejo de Estado hace las siguientes precisiones:

El señor Francisco Hernando Muñoz Atuesta, en calidad de coadyuvante de la parte demandante, presentó ante esta instancia solicitud de medida cautelar de urgencia.

En los términos en que ha sido solicitada la medida cautelar la Sala observa que no hay lugar a decretar la misma, por las razones que se describen a continuación:

Refiere el señor Muñoz Atuesta, como fundamento de la solicitud de medida cautelar de urgencia, como hechos sobrevinientes, los siguientes:

i) la zona de hallazgo de Galeón San José fue alterada al parecer en una exploración autorizada, lo que motivo la presentación de la denuncia ante la fiscalía general de la Nación por el presunto hurto del Galeón y su contenido, y ii) mantener vigente la APP 001 de 2018 con Maritime Archaeology Consultansts.

Como primer aspecto, es pertinente recordar que el artículo 233 de la Ley 1437 de 2011 regula la posibilidad de solicitar una medida previamente negada, en el evento en el que se hayan presentado hechos sobrevinientes, y en virtud de ellos, se cumplan las condiciones requeridas para su decreto.

Si bien es cierto en esta instancia, por parte del Coadyuvante, es la primera medida cautelar de urgencia que solicita, advierte el Despacho que en el curso del proceso, como arriba se indicó, éste ha solicitado varias medidas de urgencia, la cuales fueron negadas en primera instancia.

Ahora bien, señala Francisco Hernando Muñoz Atuesta que se han presentado hechos sobrevivientes y en ellos fundamenta la actual medida cautelar.

Frente a tales enunciaciones, el Despacho precisa que los argumentos propuestos para sustentar la medida cautelar de urgencia no son hechos sobrevinientes, ni a la formulación de la acción popular por parte del actor Cesar Augusto Duarte, como tampoco a las anteriores solicitudes de medida cautelar de urgencia, puesto que los presupuestos fácticos y jurídicos alegados como sobrevinientes son anteriores a la formulación de la acción popular.

Indica el Coadyuvante que tales hechos lo motivaron a formular denuncia penal por el presunto hurto del Galeón San José; sin embargo, se observa que la denuncia no constituye un hecho sobreviviente, pues esta condición se predica del hecho denunciado, no de la acción de denunciar; y como quiera que los hechos que motivaron tal denuncia se configuraron antes de la formulación del medio de control, resulta evidente la improcedencia de invocarlos para solicitar medida cautelar de urgencia.

Así mismo, señala el solicitante como hecho sobreviniente la circunstancia de que se mantenga o se continúe con el trámite contractual de la APP 001 de 2018, celebrado con Maritime Archaeology Consultansts, remitiéndose nuevamente a lo descrito en las pretensiones de la acción popular; lo cual confirma por sí mismo que no se trata de hechos sobrevivientes a aquéllos que motivaron la formulación del medio de control, y las anteriores solicitudes de medidas cautelares, pues desde entonces se ha mantenido dicho trámite.

En relación con este aspecto, revisado el expediente, se observa que este argumento es reiterativo en los diferentes escritos de solicitud de medidas cautelares, y adicionalmente, fue una de las principales pretensiones de la acción popular.

Por su parte, en relación con la argumentación que trae el solicitante, de conformidad con la cual existió una presunta omisión de funcionarios de las entidades demandadas en la presente acción popular que, en su concepto, no preservaron el contenido del Galeón San José como unidad, se evidencia que es una simple enunciación, dado que la misma no va acompañada de pruebas que acrediten tal afirmación la Sala Unitaria considera que la solicitud de medida cautelar no cuenta con vocación de prosperidad, puesto que:

(i) no fueron aportados medios de prueba para demostrar hechos sobrevinientes respecto al inminente daño, toda vez que el coadyuvante popular en su escrito se limitó a realizar afirmaciones de carácter subjetivo;

(ii) no se demuestra el inminente riesgo de afectación de los derechos colectivos, el posible acaecimiento de un perjuicio irremediable o la concreción de un peligro inminente;

(iii) no se prueban las situaciones que ameriten el decreto de la medida cautelar de urgencia, incumpliendo los requisitos exigidos para su declaratoria.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, la medida solicitada es negada.