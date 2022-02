Fernando Gaviria celebra primer triunfo colombiano en el calendario ciclístico internacional en Omán

–El pedalista colombiano Fernando Gaviria logró este jueves su primera victoria en el calendario ciclístico internacional al imponerse en el embalaje en la primera etapa del Tour de Omán, cumplida sobre 138 kilómetros entre Al Rustaq Fort y Muscat, convirtiendose de paso en el líder de la competencia.

Habiendo obtenido una serie de podios la semana pasada en el Tour de Arabia Saudita, el colombiano de 27 años demostró que esta en buenas condiciones para afrontar los compromisos de este año con su equipo de los Emiratos Árabes Unidos.

El conjunto de Gaviria se hizo cargo de la carrera dentro de los últimos 2 km con un tren de ciclistas de alta velocidad que asaltó el final plano en Muscat.

Max Richeze dejó a Gaviria en los últimos 200 metros sin que nadie pudiera superar el empuje del colombiano, quien levantó los brazos en señal de victoria por delante de Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl).

Con esta victoria Gaviria entró a liderar la clasificación general y puso a el UAE Team Emirates también a liderar la clasificación por equipos.

Tras el triunfo, Gaviria expresó: “ Ayer le dije a los medios que tenía muchas ganas de ganar algunas etapas aquí. Me he estado presionando y en mi cabeza sabía que necesitaba una victoria. La semana pasada en Arabia estuve cerca, pero me lo perdí, así que ganar hoy es increíble».

Gaviria destacó que «el equipo hizo un trabajo realmente bueno hoy; trabajaron como una gran familia y me entregaron perfectamente» y puntualizó: «Estoy muy feliz de estar aquí en Omán en este hermoso país y tengo hambre de más victorias. Veamos cómo están las piernas hoy después del masaje y avancemos hacia más buenos resultados aquí”.

El Tour de Omán continúa este viernes con la Etapa 2 desde Naseem Park hasta Suhar Corniche, un trayecto de 167,5 kilómertros que deberá terminar en otro sprint.

Paso de la etapa 1

1.Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) 3:17:04

2.Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl) st

3.Kaden Groves (Bike Exchange) st

Clasificación General después de la Etapa 1

1.Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) 3:16:54

2.Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl) +2»

3.Peio Goikoetxea (Euskaltel-Euskadi) +4»