Colombia hará parte del Comité Ejecutivo de Global Partnerships

La Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz, estuvo reunida con miembros de Global Partnerships, donde se recibió la invitación para que Colombia integre el Comité Ejecutivo de la organización, en pro de niños, niñas y adolescentes.

El objetivo principal de la organización es unir esfuerzos y promover avances para la prevención de la violencia en menores “Aceptamos con honor y con una responsabilidad enorme la invitación que nos hizo Global Partnerships a participar en el Comité Ejecutivo de esta organización, uniendo a Colombia como un país que ha realizado un trabajo, con un esfuerzo dedicado y como un país que tiene mucho que aprender para seguir trabajando en favor de la seguridad y la protección de nuestros niños, pero también como un país líder en la región por las medidas que ha apropiado en este sentido”, afirmó la Primera Dama.

En 2019, Colombia ingresó a la Alianza Global para Poner Fin a la Violencia contra la Niñez (Global Partnership to end Violence, Against Children), integrada por gobiernos, sociedad civil, sector privado y academia que se unen para reforzar la cero tolerancia, frente a todo tipo de violencia contra la niñez y la adolescencia.

La Oficial Técnica de Together For Girls, Begoña Fernández, indicó “Los aliados de Together For Girls, reconocemos a Colombia y al Gobierno de Colombia como un líder en lo que es la prevención y la respuesta a la violencia en la niñez y queremos colaborar con el Gobierno para que el liderazgo que ha mostrado Colombia, especialmente en los últimos años, se pueda mostrar a nivel regional y global y poder crear espacios donde se puedan intercambiar las experiencias entre países como Colombia y otros países en la región que también han mostrado un interés en priorizar la prevención y la respuesta a la violencia en la niñez”.

La Consejera Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, Carolina Salgado, señaló “La Alianza Global ha hecho un acompañamiento a Colombia, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a todas las entidades, en el marco de la Ley de castigo físico y fue ese el eje central de este encuentro, ver los avances de Colombia en su reglamentación, en la preparación de la estrategia y han pedido que Colombia comparta su experiencia y los resultados con países de América Central”.

La reunión contó con la presencia de Andrés Villaveces, miembro del equipo investigador de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), Rebbeca Levy y Mattito Watson, representantes de la Estrategia APCCA de USAID.