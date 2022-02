Gobierno Nacional quiere dar 10 años más a EPS que deben salir del mercado

Un proyecto de ley que se prepara en el Gobierno Nacional, busca darle 10 años más a las EPS que realicen reorganización institucional, entidades que que incumplieron el Decreto 2702 expedido en 2014.

Esta medida les otorgó siete años de gabela para organizar sus finanzas, cumplir con el capital mínimo, patrimonio adecuado, reservas técnicas y régimen de inversión de las reservas técnicas, tanto en el régimen subsidiado como contributivo, con plazo máximo el 31 de diciembre pasado.

La Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI) informó que muchas de esas compañías no lo lograron y cerca de 20 EPS se encuentran en la lista negra de entidades que deben ser liquidadas, por no realizar la inversión correspondiente, incrementar su cartera y negando los servicios a los usuarios.

La directora Ejecutiva de ACESI, Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, señaló “Es increíble, que un gobierno ya de salida, contrario a su promesa de depuración de las EPS que no garantizan la calidad en la prestación de servicios y el pago a los prestadores de servicios de salud, se despida ahora con semejante medida en contra de los intereses de millones de colombianos que siguen experimentando serias barreras para el acceso de infinidad de procedimientos médicos, por falta de autorización de los mismos por parte de las EPS, además de las multimillonarias deudas que tienen esas empresas con los prestadores, especialmente con los hospitales públicos, los que por ley no pueden negar ningún servicio vital, pero sí deben castigar las facturas que no pagan las EPS, las que a través de maniobras de no recepción de cuentas y glosas injustificadas, envejecen las carteras”.

«El proyecto de decreto en contexto, pretende dilatar las condiciones lamentables del sistema de salud en Colombia, en cabeza de varias EPS. De ser expedido, serán los usuarios y los prestadores los que deban correr con los descalabros y malos manejos económicos, las que no garantizan una mínima atención digna a sus afiliados y no les pagan a las empresas sociales del estado, que son las que les ponen la cara a los colombianos las 24 horas del día, los 365 días del año en cada hospital público del país al que acuden» indica un comunicado de la ACESI.

Según la Superintendencia Nacional de Salud, las EPS que incumplieron con el Decreto 2702 de 2014 son: S.O.S., Capital Salud, Capresoca, Convida, CCF Sucre, CCF Nariño, CCF Huila, CCF Guajira, Ambuq, Savia Salud, Comfaoriente, Coomeva, Emssanar, Asmet, Ecoopsos, Coosalud y Medimás.

EPS como Coomeva, Emssanar, Asmetsalud y Coosalud, fueron autorizadas para su reorganización y aún les quedan tres años para cumplir con los indicadores financieros.