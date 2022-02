U. Externado solicita anulación del título de maestría de Jennifer Arias

El Consejo de Estado admitió la demanda interpuesta por la Universidad Externado de Colombia, para anular el título de maestría en Gobierno y Políticas de la represente Jennifer Arias y su compañera de grado Leydy Lucía Largo Alvarado, solicitando abrir investigaciones penales y disciplinarias.

El pasado noviembre, Arias fue acusada de plagiar su tesis de maestría, por lo que la Universidad Externado realizó un estudio en derechos de autor con herramientas informáticas que le permitieran detectar si hubo plagio.

La Universidad pidió revocar el acta de grado del 2 de mayo de 2016, debido a que el texto que Arias presentó en su tesis; es parecido al del abogado peruano Christian Guzmán Napurí, de título ‘La llamada teoría del public choice y una introducción a su aplicación al control de los actos estatales’ (2002).

La institución indicó que el trabajo de grado “se aprobó en contravía del numeral 9º del Manual de Procedimientos de Posgrado de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales” además, “Al no existir designación de jurados, no someterse a una evaluación de éstos (sin observaciones ni conceptos previos) y no haber sido sometido a una adecuada sustentación, así como no encontrarse el acta respectiva de sustentación suscrita por quienes se enunciaron como jurados”.

En el acta de sustentación, los docentes Carlos Giraldo y John Marulanda, registran como jurados, situación que ambos desconocen.