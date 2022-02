Piedad Córdoba niega vínculos con las Farc y con el empresario Alex Saab

–«No es la primera vez que enfrento a falsos testigos», aseguró la candidata a Senado Piedad Córdoba, al refutar los vínculos con las desaparecidas Farc y sobre supuestas maniobras en torno a la liberación de secuestrados, al igual que con el controvertido empresario Alex Saab.



En un extenso comunicado que publicó este miércoles en su cuenta en Twitter, en primer término, Piedad Córdoba pide a los comparecientes del caso 001 ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que le digan al país si en su contribución a la Verdad ha sido mencionada como posible determinadora del delito de secuestro, o si encuentran asidero alguno en la calumnia de Andrés Alberto Vásquez Moreno, frente a la Corte Suprema de Justicia.

Pide lo mismo al padre Vicente de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad e invita a la Yolanda Pulecio, (madre de Ingrid Betancur), que, afirma, personalmente me acompañó en todas las gestiones para la liberación de los retenidos (léase secuestrados) por las Farc a asistir conmigo a la Comisión de la Verdad para contribuir a esclarecer estas acusaciones malintencionadas».

Añade que queda dispuesta a seguir avanzando en su aporte a la Comisión de la Verdad «sobre el intercambio humanitario, como quedó consignado en mi Ruta de Verdad presentada en 2020».

Luego se refiere a las acusaciones de negocios ilícito con el empresario Alex Saab Morán y subraya que dice reafirmar «que no me involucré en ningún negocio ni legal ni ilegal» con dicho sujeto y subraya que «haberlo referenciado como empresario legal no me compromete ni a mí ni al ingente número de personas que lo hicimos en ninguna de sus actividades».

«Reto a mis destractores que muestren un solo contrato o firma a mi nombre en Colombia, Venezuela, EE.UU., o cualquier lugar del mundo, que se haya lucrado de actividades comerciales lícitas o ilícitas con el señor Saab o sus empresas. Busquen un cheque o consignación a alguna cuenta bancaria a mi nombre. Igual escrutinio no lo resiste el señor Vásquez. Mis hijos tampoco han tenido relaciones comerciales de ningún tipo con Alex Saab», puntualiza.

Y añade: «El mito de mi madrinazgo con Alex Saab en Venezuela es un chisme inventado que carece de prueba alguna».

Igualmente indica que no tiene «cargo alguno ni poder decisorio en Venezuela más que en la imaginación de la ultraderecha continental».

Niega que su campaña política haya sido financiada con dineros de magnates venezolanos y pide al Partido Liberal y al Consejo Nacional Electoral que aporten la documentación respectiva.

Finalmente se refiere «a la operación ilegal de la que fue victima mi hermano Alvaro Córdoba y por la cual está privado de la libertad sin proceso alguno en Colombia» y subraya que ese hecho forma parte «de la persecución política sistemática contra mis allegados y mi participación en el Pacto Histórico».

El hermano de la excongresista es acusado de apoyar logísticamente a las disidencias de las FARC.

Concluye diciendo que «para el pueblo colombiano hay y seguirá habiendo Piedad para rato» y que seguirá su batalla clon las acciones judiciales pertinentes, exigiendo garantías para ejercer su derecho a hacer política y responsabiliza «por mi vida, mi libertad y mi integridad fisica al presidente Iván Duque Márquez» a quien acusa de presionar «indebidamente a las autoridades judiciales» para que procedan en su contra.