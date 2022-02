En colegio de Ciudad Bolívar no dejan entrar a clase a niña por no tener tenis blancos

–Así es, en insólita decisión, por no tener tenis blancos le impidieron el ingreso a clases a una niña en el Colegio Liceo Pedagógico Madrigal, ubicado en el barrio Arborizadora Baja de la localidad Ciudad Bolívar. La víctima fue la niña Salomé Vergara, de 10 años, quien hizo la denuncia a través de las redes sociales y dijo que no tenía el calzado que exigía el centro educativo porque sus padres no tenían dinero para comprarlos.



Mensaje de Salomé, la niña que no dejaron entrar al colegio porque no llevaba unos tenis blancos pic.twitter.com/Ak0pzU8FxA — Alexa Rochi ? (@AlexaRochi__) February 16, 2022