Un año del Plan de Vacunación contra el Covid-19: 75.3 millones de dosis aplicadas y 22 millones de personas se han salvado de morir

–Al cumplirse este jueves un año de iniciado el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 en Colombia, en desarrollo del cual se han aplicado 75 millones 320 mil 803 dosis, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, celebró el resultado, especialmente por el hecho de que ha salvado la vida de más de 22 millones de personas, ha evitado que las personas enfermaran gravemente por el virus y colateralmente aceleró su recuperación social, económica y cultural del país.



Además este 6 de marzo se cumplen 3 años de aparecer el primer caso de Covid-19 en Colombia. Una mujer de 19 años, procedente de Milán, Italia, presentó síntomas y acudió a los servicios de salud donde se le tomaron las muestras para el análisis respectivo y el Instituto Nacional de Salud confirmó el resultado positivos de la prueba.

El jefe de la cartera de Salud advirtió que «sin duda, no ha sido un proceso fácil ni mucho menos, especialmente porque aunque todos quisieran que el proceso funcionara como un reloj, hubo retos que encarar, como ciertos retrasos en entregas, las noticias falsas y desinformación, o hechos como que dijeran que el PNV llegaría hasta 2023 o que se requerirían muchísimos años para conseguir vacunar a nuestra población».

Con corte al 15 de febrero, en desarrollo del Plan Nacional de Vacunación se han aplicado 75 millones 320 mil 803 de vacunas, de ellas, 34 millones 971 mil 831 primeras dosis; 26 millones 891 mil 978 segundas dosis y 7 millones 426 mi 279 terceras dosis de refuerzo.

Igualmente son 32 millones 922 mil 693 los colombianos que ya tienen esquema completo de inmunización.

El ministro de Salud estableció, además, que el Plan no se inició cuando se aplicó la primera inyección hace un año, pues antes, desde 2019, fue necesario adelantar intensas negociaciones para adquirir vacunas, previendo una preparación logística, de capacitación y de tener la posibilidad de salvar vidas lo más pronto posible, pero que no solo se iniciará con una vacunación para la foto, sino que la llegada de dosis fuera constante y frecuente.

Ruiz Gómez analizó el aniversario del Plan Nacional de Vacunación desde tres puntos de vista: primero, dijo, fue alcanzar las vacunas disponibles, pese a los mensajes que apuntaron en un principio a que el Plan se iniciaría, como pronto, en 2023, situación que claramente queda desvirtuada. «Se inició mucho antes de que los profetas del desastre decían», aseguró.

Segundo, la suficiencia de vacunas, teniendo un reporte con corte al 31 de diciembre de 2021, de 100 % de cumplimiento en negociaciones bilaterales, 74 % en COVAX y las donaciones que arribaron al país.

«La disponibilidad es un tema en el que nos sentimos muy satisfechos», precisó Ruiz Gómez, al destacar y dejar claro que la vacunación en Colombia ha sido equitativa.

Tercero, agregó el ministro, se ha avanzado de manera importante en las coberturas de vacunación, teniendo más del 80 % de la población con al menos una dosis, por ejemplo.

«Este Plan Nacional de Vacunación que hoy, de acuerdo con estudios realizados por el Ministerio de Salud, indican que se han salvado aproximadamente 22 mil vidas de mayores de 60 años hasta diciembre de 2021, ha sido la estrategia masiva más extensiva de salud pública que se ha realizado en el país durante los pasados 20 años y es, probablemente, una de las políticas sociales más equitativas y efectivas que se han aplicado en el país a lo largo de toda la política social», menciona Ruiz Gómez.

«Iniciamos con la vacunación de aquellas personas con mayor riesgo, los mayores de 80 años. Se cubrieron grupos progresivamente de menor hasta llegar a la población de 3 a 11 años Hoy en día tenemos la satisfacción de que más del 71 % de los mayores de 30 años tienen coberturas con dos dosis».

Pero ahora, advirtió, «es muy importante avanzar en cubrir esa última frontera que nos queda: la población de niños y la población de jóvenes menor a 30 años, que todavía tenemos mucho que avanzar especialmente en la aplicación de segundas dosis. Y también es muy importante avanzar en la aplicación de dosis de refuerzo para todos los colombianos mayores de 18 años».

El ministro destacó que «Colombia ha asegurado la disponibilidad de 94 millones de vacunas llegadas al país y más de 105 millones adquiridas, de manera que hay disponibilidad de vacunas que nos permite avanzar y nos permite tener una tranquilidad frente al futuro y frente a la posibilidad de restarle la severidad y la mortalidad a la epidemia del covid-19. De manera que, hacemos un llamado a todos los colombianos para vacunarnos, aplicar refuerzos, llevar a nuestros niños a cubrir sus esquemas de vacunación, siempre buscando la salud y el bienestar de todos», puntualizó.

«Hay una cuenta por ajustar, porque no hemos incluido las personas que se vacunaron fuera de Colombia, pero sí creo que hay algunas personas que no se han querido ir a vacunar», aseguró el ministro al ser consultado por las razones para que aún haya alrededor de 7,5 millones de ciudadanos que no han asistido a los puntos de vacunación, ni siquiera por su primera dosis.

En cuanto a grupos, destacó que hay «satisfacción» al ver que de la población mayor de 80 años, la cobertura en esquemas completos supera el 90 %. «Es cierto que empezamos más tarde con la población más joven, pero el reto es vacunar a los niños y que los jóvenes de 20 a 29 años se nos vacunen. Ahí tenemos que concentrar ese esfuerzo; la disponibilidad está», detalló el jefe de la cartera de Salud.

Finalmente, manifestó que se espera que hacia la segunda o tercera semana se consolide el descenso del pico provocado por Ómicron y, frente a las dudas alrededor de quitar el tapabocas, al menos en lugares públicos o espacios abiertos, precisó que esa decisión aún no está tomada, por lo que este mecanismo de protección debe seguir siendo clave en el autocuidado de los ciudadanos.

