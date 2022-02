Carolina Gaitán habla sobre sus emociones al saber que ‘No se habla de Bruno’ era la canción más exitosa de Encanto

Cuando Carolina Gaitán recibió la noticia de que ‘No se habla de Bruno’ era la canción más exitosa de la película de Disney ‘Encanto’, recordó el día que tomó la decisión de mudarse de Colombia a Estados Unidos. Su meta era abrirse camino en Hollywood.

Fue un acto valiente, pues su protagonización de ‘Sin senos sí hay paraíso’ la había convertido en una actriz famosa en todo el mundo hispano. Pero hasta con sus ganas y su gran optimismo, ni en sus sueños más aventurados pensaba tener un éxito como el que ha tenido con ‘We Don’t Talk About Bruno’, la canción de la película de Disney ‘Encanto’, que se ha convertido en un fenómeno a nivel mundial. Para capitalizar la revolución que ha causado en la música, la artista ha lanzado un nuevo tema bilingüe.

Sin embargo, no deja de agradecer su buena fortuna. «Casi me muero cuando me enteré que iba a trabajar con Lin-Manuel Miranda. Más incluso cuando lo conocí», dijo Gaitán

Disney había seleccionado a ‘Colombia, mi encanto’ y ‘Dos oruguitas’ como las principales canciones de ‘Encanto’. La primera, cantada por Carlos Vives, y la segunda, en la voz de Sebastián Yatra, fueron promovidas oficialmente. De hecho, Vives y Yatra cantaron en la premiere de la cinta y en el posterior espectáculo navideño de la empresa de Mickey.

‘Dos oruguitas’ fue, además, la seleccionada para competir por el Oscar a ‘Mejor canción original de una película’. Sin embargo, fue ‘We Don´t Talk About Bruno’ o ‘No se habla de Bruno’ en español la que enamoró al mundo, gracias a un baile que se volvió viral en TikTok.

Gaitán, quien le dio su voz al personaje de Pepa y es la voz principal que se escucha en ‘We Don´t Talk About Bruno’, no es novata en lo que se refiere al éxito, aunque obviamente no a esa magnitud. Desde que comenzó en el mundo del espectáculo en su adolescencia, La Gaita ha brillado, quizá porque el primer grupo musical al que perteneció, tras haber ganado el concurso Popstars, se llamó ‘Escarcha’.

Se trataba de una banda de jovencitas, al mejor estilo Menudo o CNCO que apenas sacó dos discos entre 2002 y 2004, a pesar del increíble éxito que tuvo durante su primer y único concierto, transmitido por televisión. En solo 24 horas vendieron casi 100.000 discos.

Pocos meses después, Gaitán ya era parte del elenco de la serie ‘Vuelo 1503’ de Caracol TV y desde entonces no dejó de trabajar en la pantalla chica. Primero como actriz de reparto en telenovelas y series como ‘Así es la vida’, ‘Mujeres cuestión de género’, ‘Zona rosa’, ‘Gabriela, giros del destino’, ‘Isa TK+’, ‘La diosa coronada’, ‘Flor salvaje’, ‘Esmeraldas’ y ‘Alias el mexicano’, pasando por unitarios en ‘Mujeres asesinas’, ‘Mujeres al límite’ y ‘Mentes en shock’.

Su vida volvió a dar otro giro en 2015, cuando logró protagonizar en Colombia y comenzar a ser escogida para proyectos internacionales.

En casa le dio vida a Nelly Calle, en la telenovela ‘Hermanitas Calle’, en la que además volvió a demostrar su talento musical. Como el personaje fallecía durante la producción, La Gaita pudo aceptar la invitación a ser parte del elenco de ‘Narcos’, la serie de Netflix cuyo éxito abrió las puertas a las producciones originales de la plataforma de streaming de video on demand provenientes de America Latina.

En ‘Narcos’, Carolina Gaitán interpretó a Marta Ochoa, un papel pequeño, pero tan significativo que la puso en la competencia para hacer el papel de Lola Calvo, en la bioserie sobre la vida de Celia Cruz.

Su trabajo la puso en la carrera para protagonizar la segunda temporada de la icónica telenovela ‘Sin senos no hay paraíso’. La cadena Telemundo, encargada de la producción, le dio a esta segunda entrega el nombre de ‘Sin senos sí hay paraíso’ y escogió a Gaitán para hacer el papel de Catalina Marín, la chica, hija de la protagonista original, interpretada por Carmen Villalobos.

Gaitán estuvo en la piel de Catalina desde 2016 hasta 2020, años durante los que se transmitieron tres temporadas de ‘Sin senos sí hay paraíso’, hasta terminar la historia con el nombre de ‘El final del paraíso’.

El proyecto fue transmitido con éxito en toda América Latina y Europa y convirtió a La Gaita en una celebridad. Sin embargo, ella quería más y decidió volver a la música y probar en la meca del cine.

Desde 2017 hasta 2022, la artista ha lanzado canciones como ‘Lo que se dice de mí’, ‘Miedo’, ‘El primer beso’ y »Cerquita del mar’, que grabó y presentó durante la pandemia y desde Los Ángeles, donde vive desde hace varios años.

Durante esa época también recibió una de las mejores noticias de su vida, había sido contratada para cantar en la banda sonora de la película ‘The Greatest Showman’, protagonizada por Hugh Jackman.

«Eso fue demasiado emocionante. No podía creer que mi nombre estaba allí, entre los de tanta gente que admiro», recordó Gaitán, quien también fue convocada para hacer el papel de una de las coristas que comparten el escenario con Jackman. «La verdad es que pasé un tiempo sin poder creerme que había estado allí. Desde el principio me trataron increíble y estoy muy agradecida de que me tomaran en cuenta», afirmó.

Claro, el que fuera invitada a participar en ‘Encanto’ con uno de sus ídolos, el artista estadounidense de padres puertorriqueños Lin-Manuel Miranda y en una película que estaba centrada en su adorada Colombia, le provocó una emoción aun mayor.

«Ha sido todo una locura. Desde trabajar con Lin-Manuel, que participó en todo momento, hasta meterme en el mundo de la familia Madrigal y darle la voz a Pepa. Es que es imposible describir lo que sentí», expresó.

Según La Gaita, desde que hizo la audición se sintió rodeada de la magia de Disney, «porque desde el principio te hacen sentir parte de todo el mundo que han creado. Yo ya me sentía satisfecha solo con haber estado en las oficinas. Ya ir a los estudios y conocer a todo el elenco, a Lin, es algo que uno se pregunta: ¿Algún día estaré en una película de Disney?, pero siempre como algo ficticio, que no va a pasar».

Si eso le parecía ficción, cómo será ser la voz principal en la canción que ha derrotado a ‘Let It Go’ de ‘Frozen’ en el triunvirato de los temas más populares en la historia de Disney? Según Billboard, ‘We Don´t Talk About Bruno’ está con ‘Can You Feel the Love Tonight’, la canción de Elton John de la película ‘The Lion King’ y ‘Colors of the Wind’, de Pocahontas, interpretada por Vanessa Williams.

Además de Gaitán, en ‘We Don´t Talk About Bruno’ se escuchan las voces del músico colombiano Mauro Castillo (Félix), la cantautora estadounidense Adassa (Dolores), el actor estadounidense Rhenzy Feliz (Camilo) y actrices estadounidenses: Diane Guerrero (Isabela) y Stephanie Beatriz (Mirabel).

En una entrevista reciente Sebastián Yatra aseguró que se sabe el baile de ‘We Don´t Talk About Bruno’ y que se siente «feliz» por el éxito de la canción y de Carolina Gaitán. Los artistas se encontraron en la premiere de ‘Encanto’ en Hollywood. Sería increíble un dueto de ambos.

Mientras, Carolina Gaitán está aprovechando la atención para seguir con su música. Su primera entrega es ‘I am bolero’, una canción bilingüe que celebra el gran legado musical del bolero, un género tan latinoamericano como romántico. Así como ella misma.