El Team Ineos pide a medios dejar en paz a Egan Bernal; no hay fecha límite para su regreso a la competencia

–El equipo Ineos Grenadiers emitió un comunicado instando a los periodistas a dejar en paz a su estrella Egan Bernal, mientras continúa recuperándose, a tiempo que advirtió que no hay una fecha límite para el regreso del pedalista a los entrenamientos o las carreras.



“Egan está progresando mucho en casa y trabajando con una clínica de rehabilitación local donde su recuperación va bien”, señala la nota y añade:

“En este momento, nuestro personal médico no ha establecido un cronograma definitivo sobre cuándo deberíamos esperar verlo nuevamente en su bicicleta».

Igualmente Precisa que “por el momento» Egan Bernal «permanecerá en Colombia hasta que su progresión alcance un nivel satisfactorio para regresar a su base europea”.

EGAN BERNAL update: Ineos Grenadiers medical staff says it has ‘not set a definitive timeline for when we should expect to see him back on his bike.’https://t.co/5RRGLB28lh

— VeloNews (@velonews) February 17, 2022