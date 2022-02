La seguridad va de mal en peor en Bogotá: Concejal Lucía Bastidas

La respuesta es contundente, la delincuencia manda en Bogotá, los ciudadanos lo dicen y lo evidencian a diario y ahora en las encuestas se demuestra que en la ciudad nadie se siente seguro.

Así lo dijeron los bogotanos en la reciente Encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá, de la Cámara de Comercio, en la que el porcentaje de bogotanos que indicó no sentirse seguro en la capital supera por mucho los índices de los últimos seis años. Para 2016 ese indicador era del 42%, pasó en 2020 a ser de 76% y para 2021 llega al alarmante 88%.

Y este título no es gratis, la realidad en las calles es de hurtos a mano armada, atracos violentos, sicariato a cualquier hora del día, vandalismo, intimidaciones, y más delitos que siguen afectando a los ciudadanos en sus barrios. Sobre el tema, la encuesta precisa que el porcentaje de personas que consideraban su barrio seguro en 2019, era del 44% y para el 2021 solo el 30% piensa que es así.

Un 20% de esos encuestados dijo haber sido víctima directa de algún delito; en 2019 fueron 15% y en 2020 17%. Preocupa y como lo hemos resaltado desde hace más de un año, cada vez las modalidades de atraco son más violentas. En esta encuesta, un 40% de ciudadanos que fueron atracados dijo que los atacaron con arma blanca y un 23% con arma de fuego, evidencia de que el plan de desarme propuesto por la Alcaldía no ha servido.

Aquí otro llamado de atención a la administración distrital y las autoridades está en los canales de denuncia que no son amables con los afectados por la delincuencia, y también recae sobre los canales de atención a los ciudadanos como la línea 123, que sigue teniendo una muy mala calificación; pasó de 36% en 2019 a un 43% en 2021.

Es importante y sumamente urgente, que el gobierno de Claudia López deje de intentar tapar el sol con un dedo, bajo el discurso de que “Todo va bien” o con el lema que ha adoptado de “Bogotá va mejorando” cuando no es así.

Cuando no se reconoce el problema, no se le da solución y hoy los ciudadanos claman un verdadero plan de seguridad que no solo dependa de la acción de la Policía, sino en el que se involucren las entidades distritales con estrategias bien pensadas para recuperar los índices de seguridad, para impulsar la reactivación económica, para dirigir esfuerzos en la identificación y articulación de las bandas criminales y en reconocer violencias que atacan directamente a los habitantes en zonas puntuales como el vandalismo; y acordes, a los requerimientos que tiene la gente en sus barrios.

Lucía Bastidas Ubaté

Concejal de Bogotá