Niños estadounidenses lanzaron un bote al mar y este aparece en Noruega 462 días después

–Un bote que había sido lanzado al océano Atlántico en octubre de 2020 por unos estudiantes de New Hampshire, EE. UU., fue encontrado 462 días después en una pequeña isla de Noruega, según informó el Portsmouth Herald.

Our 5 foot miniboat has been at sea drifting for 463 days! Starting point =middle of Gulf Stream. Ending point? An island in Norway! A family recovered it and took it to school today! That’s the concise story. So much more at https://t.co/ZeMXo9Mhy2. @miniboats pic.twitter.com/ncpq3XV1U5

— 7th Science – Atoms (@7thScience) February 3, 2022