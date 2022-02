Biden acepta reunión con Putin pero bajo la condición de que Rusia no invada a Ucrania

–La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó este domingo que ha sido acordado un encuentro entre los presidente Joe Biden y Vladimir Putin, al tiempo que reiteró que Washington aboga por la diplomacia si Moscú no lanza una ofensiva contra Ucrania.



«Siempre estamos listos para la diplomacia. También estamos listos para imponer consecuencias rápidas y severas si Rusia opta por la guerra. Y, actualmente, Rusia parece continuar con los preparativos para un ataque a gran escala contra Ucrania muy pronto», reseñó Psaki en un comunicado.

Today, President Biden convened a meeting of the National Security Council to discuss the latest developments regarding Russia’s military buildup on the borders of Ukraine. pic.twitter.com/v3EKIj9PRb

— The White House (@WhiteHouse) February 20, 2022