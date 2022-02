James Rodríguez dice que Benítez no quiso contar con él en el Everton

James Rodríguez, del Al Rayyan catarí, aseguró que le hubiese gustado quedarse durante más tiempo en el Everton pero lamentó haberse topado con el técnico español Rafael Benítez, quien le dijo no contaba con él.

El exfutbolista del Real Madrid y del Bayern Múnich aseguró en una transmisión de Twitch que el Everton «es un club» en el que le hubiese gustado «estar más tiempo» pero, aseguró: «me topé con un técnico que no quería contar conmigo, quería estar ahí».

«Lastimosamente son cosas de gustos y el técnico no quiso contar conmigo, es respetable. Mientras estuve fui profesional y me entregué al máximo, me gusta que me recuerden en cada equipo como buena persona y profesional», expresó el jugador de 30 años.

James jugó la temporada 2020/2021 en el Everton, con el que anotó seis veces y sirvió nueve asistencias, pero cuando Benítez llegó en reemplazo de Carlo Ancelotti fue relegado y terminó saliendo del equipo con destino a la Liga de Catar en el mercado de verano.

Por otra parte, el también exjugador del Oporto aseguró que aún no sabe cuánto tiempo más jugará en Catar, pero dijo: «sí me gustaría irme ya para otro lado».

«Volver a Europa, por qué no. Tengo las condiciones, estoy cogiendo ritmo, esperar qué pasa. Otra buena opción es ir a EE.UU. Me gusta mucho, pero falta tiempo para eso», aseveró Rodríguez. EFE