Juanita Ordoñez, la colombiana que renunció a Google para dedicarse al reto de llevar educación y empleo a los jóvenes latinoamericanos

Tras cerca de 8 años en Google, y siendo Industry manager de educación desde México para toda la región, a excepción de Brasil y Perú, con la realización del sueño de radicarse finalmente en Estados Unidos junto a sus 2 pequeños hijos, la Administradora de empresas del CESA, Juanita Ordoñez, decidió “seguirle la cuerda” al co-presidente del Foro Económico Mundial, Juan David Aristizábal, para dedicarse de lleno a la transformación de la educación, el desarrollo de la informalidad, y “hackear” el desempleo para acelerar el talento en los jóvenes en Latinoamérica.

Juanita, que llega a hacer parte de un sueño que hace 2 años no existía, se integra cómo co-fundadora de

ProTalento, la startup de educación acelerada que ya se encuentra incubada por el Centro de Innovación

de las Universidades de Harvard y Columbia, y es impulsada por la Fundación Qatar, Village Global, y la Bolsa de Valores de Colombia.

En pocos meses de su creación, ProTalento ya ha capacitado a 600 jóvenes colombianos, de los cuales, el 86% ya se encuentran ocupando posiciones estratégicas dentro de grandes compañías como Accenture, Globant, Banco de Bogotá, Bancolombia, BBVA, Davivienda, Protección, Siigo, Sophos, Teleperformance, RappiPay, entre otras más de 100 de todos los sectores de la economía y la industria.

El reto no es nada fácil, Ordoñez y Aristizábal tienen la proyección de impactar positivamente una parte de los 2.5 billones de personas, que según la Organización Internacional del Trabajo están en informalidad laboral en el mundo.

Para esto, el plan de expansión de la aceleradora ya tiene presencia en Colombia, México y El Salvador, desde donde impactarán a 150 mil jóvenes a finales de 2022, con el compromiso de ubicar laboralmente a quienes así lo quieran.

A finales de 2021 ProTalento participó en el evento anual de educación de la Fundación Qatar y el programa Wise para fortalecer la estrategia de datos y educación, con posibilidades de maniobra financiera para implementación.

En 2022 Juanita y Juan David tienen el reto de crecimiento regional que permita el enfoque de impacto y segmentación de Colombia y México como centros dinámicos mundiales.

ProTalento, que además de las alianzas corporativas, institucionales y académicas, cuenta con la participación en mentoría de reconocidos exponentes del desarrollo económico regional, tales como Juan Pablo Córdoba, Presidente de la Bolsa de Valores de Colombia; Santiago Suarez, co-fundador de Addi; Alejandro Preinfalk, presidente y CEO de Siemens en México; María Paula Duque, Vicepresidente de desarrollo de Microsoft; Germán Arce, Ex Ministro de minas y energía de Colombia; Isabel Segovia, Ex viceministra de Educación de Colombia; Amit Sevak, Founder de Mindset Global, Max Raphael, Former Emeritus P&G y Laureate; y Paolo Boni, Founder de Convertia, entre muchos otros; los cuales fundamentan los conocimientos técnicos, de habilidades laborales, y lingüísticos para los participantes de las convocatorias que mes a mes han venido impulsando desde la aceleradora.