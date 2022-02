Mindefensa rechaza anuncio de paro armado por el Eln y notifica que Colombia no se dejará amedrentar por el grupo terrorista

–«Colombia no se amedrenta frente a unos panfletos del Eln», notificó el ministro de Defensa Diego Molano frente a la aparición de unos avisos en algunas zonas del país en los que el grupo terrorista anuncia un paro armado en todo el territorio colombiano.



Según los panfletos, el supuesto paro armado se realizará desde las 6 a.m. de este miércoles 23 de febrero y las 6 a.m. del sábado 26 de febrero. En los escritos el grupo terrorista exhorta a los colombianos «a permanecer en sus viviendas o lugares de trabajo y evitar desplazamientos “por razones de seguridad”.

Además advierte que solo permitirá desplazamiento «por razones humanitarias» relacionadas con emergencias hospitalarias y puntualiza: “Las autoridades no podrán responder por las afectaciones que les puedan suceder a los vehículos que desacaten la orden del paro”.

Frente a este hecho, el jefe de la cartera de Defensa formuló un llamado a confiar en la fuerza pública y no permitir que la misiva afecte la cotidianidad de los colombianos.

“Que tenga claro Colombia que nuestra fuerza pública está desplegada entera, con todas sus capacidades, para garantizar la movilidad, el transporte de los colombianos. Y que Colombia no se va ni a arrodillar, ni a amedrentar, ni a doblegar frente a unos panfletos”, afirmó Molano.

Añadió que «los colombianos tenemos que avanzar en seguir la reactivación económica y no permitir que unos panfletos que buscan generar temor y amedrentamiento cambien la dinámica económica y comercial que requiere nuestra sociedad”.

Molano reiteró que “el Eln es un grupo narcoterrorista, criminal y, además, con unos dirigentes cobardes que se esconden en Venezuela».

“Desde Venezuela buscan organizar acciones panfletarias para buscar generar temor en Colombia como lo han hecho con algunos artefactos explosivos en semanas recientes”, puntualizó el ministro.