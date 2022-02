VOTAR POR COLOMBIA

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (375)

EL DERECHO DEBER DE ELEGIR

Colombia, es una empresa, nuestra más importante empresa y debemos cuidarlo como el mayor tesoro.

Debemos elegir los mejores directores, empleados y trabajadores. El gerente mayor de Colombia es el Presidente y la junta directiva, en términos muy amplios es el Congreso. Todos nosotros somos los socios y merecemos los mejores dividendos. Debemos cuidar que nuestra empresa no se acabe, no la sigan robando, no la sigan volviendo inviable. Pero ojo con los mesías y con quienes proponen lo imposible y lo inviable.

EL 13 DE MARZO

El 13 de marzo elegiremos 1) Representantes a la Cámara, 2) Senadores, y, 3) Algunos candidatos a Presidente.

La votación para CONGRESO debe ser superior a 21 millones de votos.

COMO SABER DONDE PODEMOS VOTAR

Es muy importante saber donde podemos votar. Es muy fácil. Podemos pedir ayuda. Tengamos en cuenta:

https://www.registraduria.gov.co/

Luego, Consulte aquí su lugar de votación

Baja un poco la página de la pantalla y está a su izquierda

Luego, Marque LUGAR DE VOTACIÓN.

Luego, escriba el número de su cedula y pulse consultar.

Verá dónde ejercer su derecho-deber a votar.

Buena suerte. Si tiene problemas, pida ayuda.

COMO SE ELIGE EL CONGRESO

Hay que pedir listas para SENADO Y CAMARA. Se vota marcando el logo del partido y en las listas abiertas marcando el número del candidato. Si no se tiene candidato, solo marcando el logo del partido.

Hay circunscripciones especiales, como la de los indígenas y las víctimas y el mecanismo es el mismo.

Es muy importante que los medios hagan pedagogía electoral y que los ciudadanos pregunten sobre el proceso. LO MAS IMPORTANTE ES TENER GANAS DE VOTAR y SABER QUE SI NO VOTAMOS podemos estar apoyando LA DESTRUCCION DE NUESTRA EMPRESA COLOMBIA.

COMO VOTAR PARA ELEGIR CANDIDATO EN LAS CONSULTAS

Los grupos que han presentado candidatos para consulta son, El equipo por Colombia, la coalición Centro Esperanza y el Pacto histórico.

En el EQUIPO POR COLOMBIA encontrarán, entre otros a ENRIQUE PEÑALOSA y a FEDERICO GUTIERREZ.

En la Coalición por la esperanza encontrarán, entre otros, a SERGIO FAJARDO y ALEJANDRO GAVIRIA.

En el Pacto histórico, encontrarán entre otros a FRANCIA MARQUEZ y GUSTAVO PETRO.

Es muy importante para EL FUTURO DE COLOMBIA no votar contra los presidentes Uribe y Duque, ni contra PETRO. El futuro de ellos no está en juego, lo que está en juego es el FUTURO DE COLOMBIA.

Los destructores de Colombia han sembrado odio visceral contra el presidente Uribe y dicen que el Presidente Duque es un mal gobernante. Hagan el balance del trabajo de cada uno, de las circunstancias en las que les correspondió gobernar e imaginen cómo lo hubieran hecho quienes los odian y los critican. Pero háganlo sin apasionamientos, con cabeza fría.

COMO SE VOTA EN LAS CONSULTAS

El elector, si lo quiere pide el tarjetón, solo puede pedir uno. Una vez tenga en sus manos el tarjetón deberá marcar el precandidato de su preferencia. El que le merezca más credibilidad para lograr la sana convivencia y el progreso de Ud. de su familia, de su sociedad, de COLOMBIA. Vote sin odio, sin polarización.

COMO SERÁ MI VOTO

Para senado ya descarté a todos los que amenazan con destruir a Colombia y tuve en cuenta sus antecedentes como personas y como gobernantes. Por cámara estoy seleccionando. En la consulta, por muchos antecedentes y luego de haber escuchado a los precandidatos en las entrevistas por CARACOL TV, viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de febrero, tomé la decisión de votar en la consulta del EQUIPO COLOMBIA, por ENRIQUE PEÑALOSA.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ EN LA FAMILIA

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes, la autoestima, el civismo, en nuestra familia, en nuestra sociedad y en Colombia para para tener vida digna y sana convivencia.

Bogotá, del 21 al 27 de febrero de 2022

Envíe sus comentarios a carlosfradiquem@outlook.com y

cfmconsultas@gmail.com

Twitter @fradiqcarlosSr Blog: www.vidaenfamilia.com.co

Telf. 3153467089