Comunidad internacional, con EE.UU a la cabeza, anuncia sanciones a Rusia después de que Putin reconociera a territorios separatistas de Ucrania

–EE. UU., la Unión EuropeaE y aliados preparan sanciones contra Rusia tras la decisión del presidente de ese país, Vladimir Putin, de reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas prorrusas de Donetsk y Lugansk, en territorio ucraniano, y de desplegar al ejército para ejercer «funciones de pacificación».



Según la comunidad internacional, la decisión de Putin supone enterrar los Acuerdos de Minsk para un arreglo pacífico en la región del Donbás, además de un atentado contra la integridad territorial de un estado y una modificación forzada de las actuales fronteras en Europa.

Estos son los últimos acontecimientos, a la espera de que este martes continúen las reacciones de la comunidad internacional:

La última decisión de Rusia: Militares rusos se desplegarán en los territorios de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas este lunes por Moscú, para ejercer funciones de pacificación, según sendos decretos firmados por el presidente, Vladímir Putin. Según estos decretos, los militares rusos «garantizarán la paz» en esos territorios hasta la firma de acuerdos de Amistad, Cooperación y Ayuda Mutua entre ambas entidades y Moscú.

Los decretos fueron firmados después de que Putin tomara este lunes la decisión de reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk, una vez que la Duma (Cámara Baja del Parlamento de Rusia) le enviara el pasado 15 de febrero una resolución para instarle a dar ese paso.

El representante de Rusia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Vassily Nebenzia, dijo que su país «no quiere un baño de sangre en Donbás» (región del este de Ucrania), y aseguró que hay «un pánico infundado a la invasión de Ucrania» en los países occidentales.

La Casa Blanca dijo el lunes que impondrá sanciones a las regiones ocupadas por Rusia de Donetsk y Luhansk en el este de Ucrania, pocas horas después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, las reconociera como estados independientes.

“Anticipábamos una acción como esta de parte de Rusia y estamos listos para responder de inmediato”, apuntó el lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

La Casa Blanca confirmó que el presidente Joe Biden emitirá una orden ejecutiva que prohibirá nuevas inversiones, comercio y financiamiento por parte de los estadounidenses en esas áreas.

El pronunciamiento del presidente ruso se suma a los temores de Occidente de que Putin esté listo para invadir Ucrania de manera inminente.

«En la última hora, hemos visto a Rusia ordenar el despliegue de tropas en (Donetsk) y (Luhansk) para las llamadas funciones de mantenimiento de la paz», dijo un funcionario estadounidense, quien además agregó que “este no fue un discurso solo sobre la seguridad de Rusia. Fue un ataque a la idea misma de una Ucrania soberana e independiente. Él (Putin) dejó en claro que históricamente ve a Ucrania como parte de Rusia. Este fue un discurso al pueblo ruso para justificar la guerra», argumentó el funcionario.

La Casa Blanca podría anunciar nuevas medidas el martes por lo que Estados Unidos considera una «clara violación del derecho internacional y la soberanía e integridad territorial de Ucrania, así como de los propios compromisos internacionales de Rusia».

El secretario de Estado, Antony Blinken tenía previsto reunirse con su homólogo ruso, Sergey Lavrov, a finales de esta semana con el objetivo de preparar el escenario para una posible cumbre entre Putin y Biden. No está claro si los planeas siguen firmes.

“Seguiremos buscando la diplomacia hasta que los tanques rueden”, dijo el portavoz del Departamento de Estado. «No nos hacemos ilusiones sobre lo que es probable que venga a continuación. Y estamos preparados para responder con decisión cuando suceda», sentenció.

Por su parte China se declaró preocupada por la evolución de la situación en Ucrania, pero su posición sobre el tema es consistente, indicó este martes el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, al secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, en una llamada telefónica.

Wang señaló que se deben respetar las preocupaciones legítimas de seguridad de cualquier país y se deben defender los propósitos y principios de la Carta de la ONU. Asimismo, afirmó que la evolución de la cuestión de Ucrania hasta ahora está estrechamente relacionada con el retraso en la aplicación efectiva del nuevo acuerdo de Minsk. Por lo tanto, China seguirá manteniendo contactos con todas las partes implicadas en función del fondo del asunto, concluyó.

China pide una vez más a todas las partes que actúen con moderación, reconozcan la importancia de aplicar el principio de seguridad indivisible, suavicen la situación y resuelvan las diferencias mediante el diálogo y la negociación», declaró el alto funcionario chino.

El presidente Vladímir Putin informó este lunes durante un mensaje a la nación de su decisión de «reconocer de inmediato la independencia y la soberanía» de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Asimismo, durante una ceremonia en el Kremlin el jefe de Estado ruso firmó con el líder de Donetsk, Denís Pushilin, y el líder de Lugansk, Leonid Pásechnik, acuerdos de amistad, cooperación y asistencia mutua entre Rusia y ambas repúblicas.

«El llamado mundo civilizado, del cual los colegas occidentales se autodenominan únicos representantes, prefiere no darse cuenta de la matanza de civiles, el asedio, el hostigamiento de personas en el Donbass, como si todo este horror, genocidio, al que son sometidas casi 4 millones de personas, no existiera», anunció Putin durante su mensaje a la nación de este lunes, recordando que actualmente «prácticamente no pasa ni un solo día sin bombardear las localidades del Donbass». (Con información de DW, RT y VOA).