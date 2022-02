Duque teme que aborto en Colombia se convierta en una práctica anticonceptiva, recurrente y regular

–El presidente Iván Duque se sumó a las voces de rechazo a la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el abordo en Colombia hasta las 24 semanas y aseguró que le preocupa que la medida se convierta en un método rutinario para hacerle frente a un embarazo.



«Siempre he sido una persona provida y creo que la vida comienza desde la concepción y fui respetuoso de las tres causales», indicó Duque en declaraciones a la FM.

Sin embargo advirió que «este fallo no solamente altera este principio sino que me parece delicado que, en el alcance que se está poniendo en la mesa, estemos facilitando que el aborto se convierta en una práctica casi que anticonceptiva, recurrente y regular».

“Estos debates son inmensamente complejos y a mi modo de ver más que garantizar la libertad de elegir que es el fundamento al parecer de la decisión, yo creo que lo que debemos evitar es que el aborto en Colombia se convierta en una práctica regular, usual o hasta un método anticonceptivo”, puntualizó el mandatario.

Además, el presidente Duque cuestionó el hecho de que «una decisión de esta magnitud haya sido tomada por solo cinco personas», en referencia al número de magistrados de la corte que con su voto aprobaron la despenalización del aborto.

«No se puede convertir en una práctica generalizada porque atenta contra el principio de la vida desde la concepción», puntualizó Duque y añadió: «Creo que la gran discusión es que si este tipo de decisiones para la sociedad pueden ser tomadas solo por cinco personas».

Consideró que esta decisión «es muy preocupante en una sociedad como la colombiana, donde aún hay machismo y también altos índices de embarazos no deseados».

Y puntualizó: «Se está permitiendo que se pueda interrumpir sin ningún argumento hasta los casi seis meses de embarazo. Me parece que este tipo de debate que tiene que ver con la sociedad en que vivimos, luchar contra embarazos no deseados y de adolescentes, me preocupa que esta práctica de aborto que es contraria a la vida, se convierta en una práctica cotidiana y en un país machista que se puede recurrir a este mecanismo, que se vuelva para muchos en métodos anticonceptivos para no usar el condón».