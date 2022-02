La Iglesia y sectores políticos rechazan despenalización del aborto hasta la semana 24

–Las reacciones se hicieron sentir tras la decisión de la Corte Constitucional de que el aborto en Colombia no será penalizado cuando se realice después de semana 24 de gestación.



La Iglesia Católica y sectores políticos rechazaron la medida.

El presidente de la Conferencia Episcopal y Arzobispo de Bogotá, Monseñor José Rueda fijó asi su posición:

***

“El respeto a la vida es el respeto a Dios”, aseguró la senadora del Partido Centro Democrático, Maria Fernanda Cabal sobre decisión de la Corte Constitucional

—

El candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga:

La senadora centro democrático Paola Holguín precisó en su cuenta en Twitter: «El aborto no es nada distinto al asesinato de un ser indefenso por parte de su madre en el vientre; lo que va en contravía del derecho fundamental a la vida, consagrado en el artículo 11 de la Constitución Nacional.

Y agregó: DOLOROSO. Asesinar el propio hijo en el vientre NO es un derecho.

Las mujeres que tienen dificultades con su embarazo deberían alternativas distintas a asesinar un inocente. El derecho a la vida desde la concepción debería ser sagrado

La senadora Paloma Valencia:

El aspirante presidencial Enrique Peñalosa:

«Nadie quisiera abortar, y menos a las 24 semanas. Implementaremos programas para prevenir embarazos no deseados. Pero dar cárcel a quienes abortan, no evita abortos, perjudica principalmente a mujeres pobres, y por las dificultades que ocasiona lleva precisamente a q sean tardíos».

**

El senador de Centro Democrático Gabriel Velasco:

«La @CConstitucional ejerce una verdadera tiranía de las minorías. Ejerciendo funciones que la democracia no le ha entregado.

«5 magistrados decidieron que es legal abortar bebes de hasta 6 meses de gestación, seres sintientes y que podrían vivir. Esto es un verdadero atropello!»



—



—



Juan Manuel Daza, Representante a la Cámara por Bogotá:

«¡Inaceptable! La Corte ha fallado en su misión de salvaguardar la vida, de proteger a los más vulnerables, al no nacido.

«Nos toca convocar un referendo para corregir, mientras tanto centrarnos en reforzar la educación para nuestras jóvenes!».



—

Senadora conservadora Esperanza Andrade:



—

Colombia ha despenalizado el aborto. “Esto pone a Colombia a la vanguardia en América Latina”, dijo un abogado colombiano. “Esto es histórico”.

Colombia has decriminalized abortion.

“This puts Colombia on the vanguard in Latin America,” a Colombian lawyer said. “This is historic.” https://t.co/7KYNUIHpro pic.twitter.com/OdkLT3zYvn

Como médico, como padre, como liberal, agradezco a la @CConstitucional la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación.Decisión ecuánime.Doble injusticia era la cárcel a la mujer enfrentada a esa amarga decisión.Casi siempre abandonadas por el hombre irresponsable. — Roy Barreras (@RoyBarreras) February 21, 2022



— The New York Times (@nytimes) February 22, 2022