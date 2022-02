Tom Holland confirma que se tomará un descanso de la actuación

El intérprete de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), Tom Holland, confirmó que se tomará un descanso de la actuación luego de terminar con la promoción de su más reciente película, “Uncharted”.

En una entrevista a CinePop, el actor confesó que “The Crowded Room” será su último trabajo por una temporada, misma que aprovechará para tomarse un descanso antes de comenzar a rodar la ya confirmada cuarta entrega del Hombre Araña.

«Volveré a rodar una serie con Apple, y estoy realmente emocionado… Pero puedo decir con seguridad que después de acabarla, me tomaré un descanso»- expresó el intérprete

La cuarta, y muy esperada, entrega del héroe arácnido ya se encuentra en fase de desarrollo, pues luego del magnífico éxito de No Way Home, tanto a Marvel Studios como a Sony no les convendría acabar con la saga en la tercera película y menos después de un final que deja mucho potencial para futuras aventuras de un maduro Spider-Man.

Recientemente, ‘Spider-Man No Way Home’ ya ha superado la recaudación que consiguió ‘Avatar’, la película más taquillera de la historia a nivel mundial, en lo correspondiente a Estados Unidos, con más de 760.9 millones de dólares frente a los 760.5 millones de la cinta dirigida por James Cameron.