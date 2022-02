Cuidados  con un animal de compañía después de la esterilización

Muchos cuidadores de animales desconocen los cuidados que se deben tener después de un procedimiento de esterilización, así que si estás pensando en esterilizar a tu perro o gato, toma nota de estas recomendaciones post quirúrgicas:

Johanna Díaz Martínez, líder del Programa Distrital de Esterilizaciones caninas y felinos, del Instituto de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), recomienda que inmediatamente después del procedimiento quirúrgico de la esterilización, el animal puede ser llevado a la casa sin que esté expuesto a corrientes fuertes de aire o a la luz del sol. Se recomienda ubicarlo en un lugar donde no haya mucho ruido ya que podría asustarlo y ponerlo en un estado de alerta. Es importante ofrecerle agua, pero sin obligarlo porque podría vomitar producto de la anestesia.

Pasadas las cuatro horas se puede ofrece comida blanda; se recomienda una papilla de proteína animal, puede ser carne de res, carne de pollo o un caldo. Si no hay proteína, se puede humedecer el concentrado. No hay que preocuparse si el animal no come el día de la cirugía, hay animales que comen hasta el otro día.

Es recomendable que, al siguiente día de la cirugía, se haga una limpieza de la herida, en donde tiene los puntos, con soluciones antisépticas como baxidín o clorexidina. En caso de no tenerlos, el Instituto de Protección Animal (IDPYBA), recomienda usar agua de caléndula. “Se debe hacer la limpieza muy bien y no dejar que se forme costra ya que se podrían presentar infecciones debajo de la costra. La herida siempre debe mantenerse siempre limpia”, dice Johanna.

Asegúrate de que tu animal use el collar isabelino, como el de la siguiente foto, o cono para prevenir que se lama la herida. A los diez días se debe hacer un control del animal para retirar los puntos.