Fundador del blog ‘Hollywood Unlocked’, sostiene la noticia de la muerte de la reina Isabel

Jason Lee, el fundador del blog estadounidense Hollywood Unlocked, sostiene la noticia falsa reportada por su medio que indica que la reina Isabel ha muerto.

El Palacio de Buckingham anunció el domingo 20 de febrero que la reina había dado positivo a coronavirus y que está «sufriendo síntomas leves parecidos a los de un resfriado, pero espera continuar con las tareas ligeras en Windsor durante la próxima semana».

El martes 22 de febrero, Hollywood Unlocked publicó una noticia en su sitio titulada «Exclusivo de HU: Queen Elizabeth Dead» (“Exclusiva de HU: la reina Isabel ha muerto”).

El primer párrafo de la noticia, que, al momento de redactar este artículo, todavía sigue publicada en el sitio web, dice: «Socialites, lamentamos profundamente informarles que la reina Isabel de Gran Bretaña ha muerto».

«Fuentes cercanas a la Corona Británica nos notificaron en exclusiva que la reina Isabel ha fallecido. Tenía programado asistir a la boda del editor de la edición británica de Vogue, Edward Enninful, pero fue hallada muerta».

Poco después de que se publicara la noticia, el fundador del blog, Lee, respondió a las críticas generadas por la noticia e insistió: «No publicamos mentiras y le doy mi respaldo a mis fuentes».

«Estamos esperando un comunicado oficial del palacio», agregó.

Este miércoles 23 de febrero por la mañana, una cuenta de Twitter con el usuario @hwoodunlocked, se hizo pasar por el medio y compartió sus “más profundas disculpas” a la Familia Real en un tuit que calificó el error como una “situación vergonzosa”.

“Fue un accidente y estamos trabajando duro para asegurarnos de que este error nunca vuelva a ocurrir”, decía el tuit. “Nuestro periodista estaba mal informado y publicó por error el borrador”.

Si bien varias publicaciones atribuyeron la disculpa a Hollywood Unlocked, Lee se empeñó en su afirmación falsa y comentó que la cuenta que publicó la disculpa es “falsa”.

En un nuevo tuit el miércoles 23 de febrero por la mañana, Lee escribió: “Me desperté para enterarme de que una cuenta falsa publicó una retractación. No conocemos esa cuenta y no nos hemos retractado de nuestra noticia. Todavía no ha habido una declaración oficial del Palacio. Permanezcan en sintonía”.

Su tuit fue compartido por la cuenta real de Hollywood Unlocked, que tiene el nombre de usuario @HollywoodUL.