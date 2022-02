Margarita Cabello la emprendió contra el Congreso por no supervisar la despenalización del aborto

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, criticó al Congreso por su falta de intervención frente a la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto en Colombia hasta la semana 24.

La jefa del Ministerio Público hizo un llamado al Congreso al advertir que ahora deberá legislar sobre el proceso de despenalización de la interrupción de embarazo y cómo se va a reglamentar.

Margarita Cabello indicó que desde su perspectiva hubiera preferido una conversación mundial acerca de la decisión y si ésta debería haber sido tomada por la Corte Constitucional o por el legislativo.

“Yo hubiera preferido que era mejor entrar en esa gran discusión mundial para determinar, qué temas que tocan la fibra de la sociedad deben estudiarse por un tribunal constitucional y cuáles, que seguramente serán pocos, deben someterse al Congreso, que es en una democracia los representantes de la sociedad”, agregó la procuradora.

También dio a conocer su preocupación por la gestante y su estado de salud al enfrentar un procedimiento de aborto.

“Me preocupa la vida del gestante, me preocupa mucho, me preocupa cómo se va a reglamentar y aquí me estoy pasando de más opiniones personales, cómo se interrumpiría el embarazo de una madre gestante con seis meses, y hablo en nombre de la ciudadanía, ¿será una cesaría? ¿Qué será? Porque hay que reconocer que eso se lo debemos a los científicos y a los médicos y cómo representante, esas preocupaciones las voy a tener muy en cuenta en ese llamado a la sociedad y en ese llamado al Congreso, para que regule todos esos procesos y situaciones», dijo la procuradora Cabello.

La Procuradora General además habló de su experiencia personal, y explicó que “en mi familia se luchó por sacarlas adelante, entonces la posición mía como procuradora mujer, ojalá la decisión sea la más equilibrada en donde se pueda proteger las dos vidas o los dos vienes jurídicos que son el de la vida en gestación y el de la madre como mujer gestante”.