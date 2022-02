Papa Francisco ruega a Rusia hacer «un examen de conciencia ante Dios» y abstenerse de acciones que causen más sufrimiento a las poblaciones

–Al final de la audiencia general de este miércoles en el Vaticano, el Papa Francisco hizo un llamamiento a creyentes y no creyentes unirse en oración por la paz en Ucrania el primer día de Cuaresma y exhortó, sin mencionar su nombre específicamente, a Rusia y a todas las demás partes implicadas en la crisis a que «hagan un examen de conciencia ante Dios» y se «abstengan de acciones que provoquen más sufrimiento a las poblaciones y desacrediten el derecho internacional».

Tras lamentar el “empeoramiento de la situación en Ucrania”, convocó a todos a realizar una Jornada de ayuno por la paz el próximo miércoles de ceniza, 2 de marzo.

“Tengo un gran dolor en mi corazón por el empeoramiento de la situación en el este de Ucrania. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas, se están abriendo escenarios cada vez más alarmantes”, afirmó el pontífice.

Al final de la audiencia general del último miércoles de febrero en el Aula Pablo VI, Francisco expresó:

“Como yo, tanta gente de todo el mundo siente angustia y preocupación”.

Además constató con amargura que “una vez más la paz de todos se ve amenazada por intereses partidistas”.

Por ello hizo una vehemente exhortación a los líderes políticos:

“Quisiera hacer un llamamiento a los responsables políticos para que hagan un serio examen de conciencia ante Dios, que es Dios de la paz y no de la guerra; que es el Padre de todos, no sólo de algunos, que quiere que seamos hermanos y no enemigos. Ruego a todas las partes implicadas que se abstengan de llevar a cabo cualquier acción que pueda causar aún más sufrimiento a las poblaciones, desestabilizando la convivencia entre las naciones y desprestigiando el derecho internacional.”

A continuación el Santo Padre extendió su llamado a todos, “creyentes y no creyentes” invitándolos para que se unan en una jornada de oración conjunta por la paz:

“Jesús nos enseñó que a la insensatez diabólica de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Invito a todos a que el próximo 2 de marzo, Miércoles de Ceniza, hagan una Jornada de ayuno por la paz. Animo de manera especial a los creyentes para que ese día se dediquen intensamente a la oración y al ayuno. Que la Reina de la Paz preserve al mundo de la locura de la guerra.”

Actualmente, se vive un clima de tensión a nivel internacional ante el peligro de una posible invasión a Ucrania por parte de Rusia.

Ucrania, que se ubica en el este de Europa, es una ex república soviética que desde hace un tiempo busca ser admitida en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y así formar parte de la alianza que agrupa a 29 países, entre ellos, Estados Unidos.

Recientemente, Rusia sostuvo reuniones, sin llegar a un acuerdo, con la OTAN y Estados Unidos, donde les exigió que no permitan a Ucrania, ni a ningún otro territorio ex soviético unirse a la alianza occidental, bajo la amenaza de realizar un despliegue militar.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha realizado diferentes conversaciones telefónicas con el presidente ruso, Vladimir Putin, y lo ha invitado a evitar el conflicto armado con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Asimismo, el lunes 21 de febrero los ministros de Exteriores de la Unión Europea abordaron el conflicto en una reunión

El viceministro ruso Riabkov declaró previamente al canal de televisión RTVI que “no confirma, pero tampoco descarta” la posibilidad de que se realice un despliegue militar; es decir, se envíen tropas o misiles a Cuba y Venezuela.

Por su parte, la administración del presidente Joe Biden brindó “otros 200 millones de dólares en ayuda militar defensiva a Ucrania”, informó AP. Según la agencia, “desde 2014, Estados Unidos ha brindado a Ucrania cerca de 2.500 millones de dólares en asistencia de defensa, incluidos misiles antitanque y radares”.

La secretaria de prensa estadounidense, Jen Psaki, dijo en un comunicado que “el presidente Biden ha sido claro con el presidente ruso: si alguna fuerza militar rusa cruza la frontera con Ucrania, se trata de una invasión renovada, y se encontrará con una respuesta rápida, severa y unida de Estados Unidos y nuestros aliados”, indicó AP.

Entre Rusia y Ucrania hay un frágil alto al fuego desde los Acuerdos de Minsk II de 2015, firmados con la mediación de Alemania y Francia. El conflicto se inició en 2013, tras las manifestaciones conocidas como el “Euromaidán”, contra el entonces presidente ucraniano Víktor Yanukovich, quien tenía políticas prorrusas.

Tras la salida de Yanukovich y las protestas de la población prorrusa, Rusia intervino y anexó en 2014 de la península de Crimea y apoyó la proclamación de independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk.

Si bien las luchas entre el ejército ucraniano y las fuerzas separatistas, apoyadas por el ejército ruso, duraron oficialmente hasta 2015, dejando más de 14 mil muertos, los enfrentamientos armados continúan en el Donbass -donde están las regiones de Donetsk y Lugansk-, y amenazan constantemente la tranquilidad de los pobladores de Ucrania. (Con información de Vatican News y Aciprensa).