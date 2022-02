Rusia: Sanciones de EE.UU tendrán una respuesta contundente

–El Gobierno ruso notificó este miércoles que dará «una fuerte respuesta» a las sanciones anunciadas por EE.UU. contra Moscú por el reconocimiento de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk.



A través del Ministerio de Asuntos Exteriores emitió una declaración en la afirma que el nuevo paquete de restricciones llega en el marco de «los intentos continuos de Washington de cambiar el rumbo de Rusia».

Igualmente señala que la política exterior de EE.UU. ya no tiene en su arsenal más medidas, aparte del «chantaje, intimidación y amenazas», que, no obstante, subraya, no pueden contrarrestar a las potencias mundiales.

Estos son los términos de la declaración rusa:

«El paquete de sanciones anunciado por la Administración estadounidense (ya el 101 consecutivo) que afecta al sector financiero con la ampliación de la lista de personas contra las que se introducen restricciones personales, está en la línea de los continuos intentos de Washington por cambiar el rumbo de Rusia.

A pesar de la evidente inutilidad de los esfuerzos realizados a lo largo de los años para obstaculizar el desarrollo de nuestra economía, Estados Unidos nuevamente está aprovechando reflexivamente instrumentos restrictivos que son ineficaces y contraproducentes desde el punto de vista de los intereses estadounidenses.

Rusia ha demostrado que, con todos los costos de las sanciones, es capaz de minimizar el daño. Y más aún, la presión de las sanciones no puede afectar nuestra determinación de defender con firmeza nuestros intereses.

Afirmamos que en el arsenal de la política exterior estadounidense, prisionera de los estereotipos de un mundo unipolar con la falsa convicción de que Estados Unidos todavía tiene el derecho y puede imponer a todos sus propias reglas del orden mundial, no hay quedan otros medios que el chantaje, la intimidación y las amenazas. Con respecto a las potencias mundiales, principalmente Rusia y otros actores internacionales clave, esto no funciona. Que los “gritos” de USA sean seguidos por sus satélites y clientes que han perdido por completo su independencia. Y estamos abiertos a la diplomacia basada en los principios de respeto mutuo, igualdad y consideración de los intereses de cada uno.

No debe haber ninguna duda de que las sanciones tendrán una respuesta contundente, no necesariamente simétrica, pero medida y sensible para el lado estadounidense».