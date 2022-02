Ataques de Rusia a Ucrania han impactado al mundo; el Vaticano pide a lideres librarnos de los horrores de la guerra

–El presidente ruso Vladimir Putin justificó la operación militar que inició este jueves en Ucrania. «Se crearon tantos riesgos en el aspecto de seguridad que era imposible reaccionar con otras medidas», precisó.



«Lo más importante es que sea claro que lo que pasa [en Ucrania] es una medida a la que nos vimos obligados. Simplemente no nos dejaron la opción de actuar de otra manera», puntualizó el mandatario.

Minutos antes de las 6 de la mañana de este jueves en Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin apareció en televisión para anunciar el inicio de una “operación militar especial” en el este de Ucrania. En su discurso, amenazó con “consecuencias letales” para quienes se opongan al ataque.

“Cualquiera que intente interferir con nosotros, o más aún, crear amenazas para nuestro país y nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y enfrentará consecuencias como nunca han experimentado en su historia”, precisó.

Además, el mandatario acusó al gobierno de Kiev de “persecución y genocidio” hacia la comunidad rusoparlante ubicada en las zonas de Donetsk y Lugansk y aseguró que algunos de los objetivos de las maniobras militares son “desmilitarizar y desnazificar” Ucrania.

Sin embargo, el presidente aseguró que entre sus planes no está “ocupar territorios ucranianos” y que “no se impondrá nada por la fuerza”, una retórica que hace dudar a la comunidad internacional, pues desde hace semanas Putin venía afirmando que no planeaba un ataque armado en Ucrania.

No obstante, además de los intensos bombardeos, las tropas rusas ingresaron a territorio ucraniano.

Los ataques se hicieron sentir contra ciudades del este de Ucrania, como Sloviansk y Járkov.

Según informa Kiev, Bielorrusia ha participado en los ataques, en los que al menos han fallecido 40 personas.

El ejército ucraniano reporta la muerte de 50 soldados rusos y la destrucción de 6 aviones.

Además, ha hecho un llamamiento para que voluntarios se incorporen a las Unidades de Defensa Territorial.

El canciller de Ucrania, Dmytro Kuleba, sostiene que el ataque no se trata de una invasión solamente en el este del país, sino que es “un ataque a gran escala desde diferentes direcciones” y ha afirmado que el ejército ucraniano “continúa defendiéndose”.

Kuleba ha declarado “que el futuro de Europa y del mundo está en juego” y ha pedido a los gobiernos “que actúen inmediatamente” mediante acciones como “sanciones devastadoras para Rusia” y enviando “armas y equipamiento para Ucrania” así como “asistencia humanitaria”.

Ataques de Rusia en Ucrania han impactado al mundo. La comunidad internacional reaccionó contra la acción ordenada por Vladimir Putin.

Este día, en que la crisis de Ucrania precipitó en un conflicto, el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado Vaticano, hizo la siguiente declaración a los medios de comunicación vaticanos:

Ante la actual evolución de la crisis de Ucrania, las palabras del Santo Padre Francisco al final de la Audiencia General de ayer resultan aún más claras y más apremiantes. El Papa evocó un «gran dolor», «angustia y preocupación». Y pidió a todas las partes implicadas que se “abstengan de cualquier acción que pueda causar aún más sufrimiento a las poblaciones», «desestabilice la convivencia pacífica» y «desacredite el derecho internacional». Este llamamiento adquiere una urgencia dramática tras el inicio de las operaciones militares rusas en territorio ucraniano. Los trágicos escenarios que todos temían se están haciendo realidad. Pero aún hay tiempo para la buena voluntad, aún hay espacio para la negociación, aún hay lugar para el ejercicio de una sabiduría que impida la prevalencia de los intereses creados, proteja las legítimas aspiraciones de cada uno y evite al mundo la locura y los horrores de la guerra. Los creyentes no perdemos la esperanza en un rayo de conciencia de aquellos que tienen los destinos del mundo en sus manos. Y sigamos rezando y ayunando -lo haremos el próximo Miércoles de Ceniza- por la paz en Ucrania y en el mundo entero.

El grupo de las siete grandes potencias, G7, condenó, tras una cumbre virtual entre sus líderes, la invasión rusa de Ucrania, país al que prometen «apoyo y solidaridad inquebrantables». En un comunicado conjunto difundido por la presidencia de turno alemana del G7, los líderes expresan su compromiso con la «democracia y sus valores universales comunes», con el desarrollo sostenible y con las necesidad de la comunidad internacional. «Estamos unidos en la determinación de dar respuestas comunes tanto a los desafíos de naturaleza sistémica como a las crisis inmediatas de nuestro tiempo», afirma el comunicado, tras la reunión virtual mantenida entre los líderes de Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Reino Unido e Italia, además de Alemania. (EFE)

Zelenski: si la UE no ayuda a Ucrania mañana tendrá la guerra en su puerta

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo a los líderes europeos que si no ayudan hoy a Ucrania ante el ataque ruso, «mañana la guerra tocará a sus puertas». «Si ustedes, estimados líderes europeos, líderes mundiales, líderes del mundo libre, no nos ayudan, y no nos ayudan bien, mañana la guerra tocará a sus puertas», alertó Zelenski en un discurso emitido en Facebook.

Bachelet exige a Rusia detener un ataque que «viola el derecho internacional»

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, afirmó que el ataque militar de Rusia contra Ucrania «viola claramente el derecho internacional y pone en riesgo incontables vidas civiles», por lo que «debe detenerse inmediatamente». La alta comisionada pidió en un comunicado que la protección de los civiles en el actual conflicto sea una prioridad, «evitando a cualquier coste el uso de explosivos en zonas pobladas» y respetando las Convenciones de Ginebra. Bachelet también advirtió que el conflicto está al mismo tiempo acompañado de «una guerra informativa» por lo que «es muy importante vigilar de cerca y verificar informaciones sobre violaciones de derechos humanos, incluyendo víctimas civiles y ataques a objetivos no militares que incluyan infraestructuras críticas».

La OEA califica el ataque a Ucrania de «crimen contra la paz internacional

El «repudiable» ataque de Rusia a Ucrania es «un crimen contra la paz internacional», afirmó este jueves la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos (OEA). «La agresión rusa constituye un crimen contra la paz internacional», dijo la organización en un comunicado, en el que llama a un cese inmediato de las hostilidades que «irresponsablemente ha iniciado» Moscú. «El ataque armado perpetrado contra la soberanía e integridad territorial de Ucrania es repudiable y constituye un acto gravísimo de violación del derecho internacional», condena la OEA. Esta agresión es el «crimen internacional supremo y constituye indudablemente un ataque contra la paz y la seguridad de la humanidad», añadió. (AFP)

Declaran el toque de queda en la capital de Ucrania por guerra con Rusia

Las autoridades de Kiev declararon el toque de queda en la ciudad ante la situación causada por la ofensiva rusa en el país anunció el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko. «Este es una medida obligada, pero necesaria en las condiciones actuales de agresión militar y ley marcial», escribió el regidor de la ciudad en Telegram, donde explicó que el toque de queda estará vigente entre las 22.00 y las 07.00 hora local. Agregó que durante el toque de queda el transporte público no funcionará, pero el metro permanecerá abierto en calidad de refugio las 24 horas del día. «Pido a todo los kievitas que vuelvan a tiempo a sus casas», escribió Klitschko. (Información DW, RT y Vatican News).