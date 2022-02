Duque entregó la Transversal del Sisga, que comunica a Boyacá, Cundinamarca y Casanare

El Presidente Iván Duque Márquez entregó este jueves la estratégica obra con la que se llega a seis proyectos de Cuarta Generación (4G) puestos en servicio por parte del Gobierno Nacional, cumpliendo así el compromiso de conectar mejor a las regiones.

“Le propuse a estos tres departamentos que llevo en el corazón, a Cundinamarca, a Boyacá y al Casanare que la Transversal del Sisga saldría adelante, de la mano con los concesionarios y con un seguimiento diario; y hoy le estamos cumpliendo con esta Transversal del Sisga que se entrega, 137 kilómetros, oportunidades; $1,6 billones y aquí queda claro que la infraestructura es equidad para la ciudadanía”, afirmó el Presidente Duque.

Mientras en agosto de 2018 este corredor registraba un avance de solo el 11,34%, con la entrega oficial es ya una realidad para los colombianos, recordó Duque, afirmando, además, que la obra fue una promesa de la campaña presidencial y se cumplió para el beneficio de los colombianos.

Los 137 kilómetros de la obra son de calzada sencilla bidireccional, y esta vía es considerada como la principal alternativa para comunicar el centro del país con los Llanos Orientales desde el sector del Sisga, en Cundinamarca, hasta Sabanalarga, en Casanare, por el Valle de Tenza.

La inversión del Gobierno en esta región es histórica ya que las cifras ascienden a $1,6 billones, en obras que incluyeron la reconstrucción de 5 puentes vehiculares, la construcción de 15 intersecciones a nivel, 16 pasos peatonales seguros y el reperfilamiento e iluminación de 15 túneles.

El propósito fundamental de Transversal del Sisga es la consolidación del corredor vial existente con obras de rehabilitación y reconstrucción de pavimento, así como la atención de puntos críticos que garanticen la transitabilidad, y por supuesto estímulo para el transporte, para el turismo y para los productores agrarios.

“Esta Transversal del Sisga es un antes y un después para esta región. Y traerá prosperidad, va a traer empleo, va a valorizar las tierras y le va a permitir a tantos productores del campo sacar, a través (del programa) ‘Agricultura por Contrato’ sus productos para comercializarse, sin tener que acudir a un intermediario”, manifestó.

Además, la obra beneficia directamente a cerca de 93.000 personas de los 12 municipios del área de influencia directa, como lo son Choconta´, Macheta´, Tibirita, Manta, Guateque, Somondoco, Sutatenza, Garagoa, Macanal, Santa María, Sabanalarga y San Luis de Gaceno.

También vale la pena destacar que con?la puesta en operación?de la Transversal del Sisga se verá una reducción significativa en los tiempos de recorrido, pues antes el tiempo de viaje entre Sisga (Cundinamarca) y Aguaclara (Casanare) era de seis horas y media; desde ahora se disminuye a cuatro horas y media.

Para el Presidente Duque no es solo entregar una obra, “es entregar un proyecto que llevo en el corazón, porque he visitado a esta comunidad y le he transmitido siempre, que esto se haría posible si trabajábamos de la mano, y lo cumplimos”, puntualizó.

De otro lado, al ratificar que el Gobierno Nacional tiene como meta la entrega de 20 obras de vías de cuarta generación, de aquí a agosto de este año, el Presidente Duque confirmó la próxima expedición de un decreto por parte del Gobierno que permita solucionar en forma definitiva del tramo 1 de la Vía al Llano, a través del mecanismo de ‘Obras por impuestos’, es decir la vinculación directa del sector privado para la realización de la infraestructura y a cambio recibir beneficios tributarios.