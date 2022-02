Rusia: «Nadie habla de una ocupación de Ucrania»

–La palabra «ocupación no es aplicable» en relación con la operación militar especial de Rusia en Donbass, afirmó este jueves el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, quien añadió que el objetivo de la operación militar de Rusia en Donbass es desmilitarizar y desnazificar Ucrania, y que la palabra ‘ocupación’ no es aplicable a las acciones de Moscú.

Así suena Kiev ahora mismo

This is what Kyiv sounds like right now pic.twitter.com/Kazs6ROeDh

— Myroslava Petsa (@myroslavapetsa) February 24, 2022