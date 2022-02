Concejal Diana Diago advierte que Taquillas de Transmilenio podrían generar un posible detrimento patrimonial

La concejal Diana Diago advirtió que una obra de tanta importancia como es la externalización de las taquillas de Transmilenio para evitar congestiones en los ingresos, hoy esta quieta, se quedó en un contrato más, las comunidades están esperando las tres estaciones del eje norte.

La concejal explicó que el IDU firmó con la empresa CMA Ingeniería & Construcción para hacer la externalización de las taquillas de las estaciones Virrey, Pepe Sierra y Calle 127. A pesar de iniciar en junio de 2020 y tener prevista su finalización para febrero de 2021, un año después esto sigue sin ser una realidad para los usuarios.

«Este contrato se suscribió de manera directa bajo la figura de urgencia manifiesta. Sí era tan urgente, ¿por qué aún no se ha entregado? y ¿por qué ya lleva seis suspensiones y cinco modificaciones al contrato?», cuestionó la concejal Diana Diago.

También manifestó que, «esto lo único que demuestra es la falta de planeación contractual por parte de la Entidad y de supervisión para que los contratistas cumplan adecuadamente con sus obligaciones».

«El contrato se firmó por un valor de $14.324 millones de pesos, pero a la fecha va en 15.020 millones de pesos, generando sobrecostos que salen del bolsillo de los ciudadanos», señaló la cabildante.

«Las obras se finalizaron, pero no sirve de nada tenerlas y no usarlas. Los ciudadanos pagan sus impuestos para que la ciudad avance, para que el acceso a los servicios sea mejor, pero hoy estas taquillas no están en uso y presuntamente se estaría generando un detrimento patrimonial. La movilidad es un dolor de cabeza para los ciudadanos y hoy se ven sometidos a largas filas para poder ingresar al sistema», puntualizó la concejal del Centro Democrático, Diana Diago.