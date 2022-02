Consejo de Estado deja en firme exigencia del carné de vacunación para ingresar a bares, cines, restaurantes y espectáculos

–El Consejo de Estado notificó este viernes que mientras se mantenga emergencia sanitaria, deberá exigirse carné de vacunación para ingresar a bares, cines, locales comerciales, restaurantes, establecimientos públicos en general y espectáculos de asistencia masiva.



La medida la adoptó el alto tribunal al negar una solicitud que perseguía que se suspendieran varios de los apartes del decreto que estableció que era obligatorio portar el certificado de vacunación contra el Covid-19 para poder asistir a establecimientos públicos y en aquellos lugares donde se realicen eventos o espectáculos de asistencia masiva.

«Esto significa que, mientras se mantenga la emergencia sanitaria y hasta tanto no se emita un juicio sobre la legalidad de estos mandatos, las medidas allí establecidas se deben mantener», precisó en su fallo el Consejo de Estado.

La decisión fue emitida en el curso de una acción de nulidad que interpuso un ciudadano, contra los artículos 2° (parágrafos 1 al 3) y 3° del Decreto 1615 de 30 de noviembre de 2021.

El demandante solicitó suspender estos apartes del decreto porque, según él, se expidieron cuando no estaba en vigencia el estado de emergencia social, ecológica y económica que se estableció tras el inicio de la pandemia.

Además, dijo, no contenían ninguna limitación en el tiempo y habían entrado en vigencia sin que la autoridad que los expidió tuviera la competencia para ello. Sostuvo que las medidas afectan indefinidamente derechos fundamentales de personas que, en ejercicio de su autonomía, preferían no vacunarse y afirmó que el Gobierno no tenía facultades legales en este caso, ya que las decisiones que afectan este tipo de derechos son de competencia exclusiva del legislativo.

Entre otras alegaciones, el demandante sostuvo que la norma le otorga facultades policivas a particulares, al ser los administradores de bares, restaurantes, cines y demás establecimientos públicos los responsables de verificar si las personas portan o no el carnet de vacunación, cuando en realidad no han recibido formación alguna en el manejo de los datos sensibles que se ponen en juego. Para el accionante, se generaba una segregación y discriminación entre vacunados y no vacunados y el desconocimiento del derecho de habeas data de los asociados.

El Consejo de Estado negó la solicitud, al precisar que el presidente sí tenía competencia para expedir la norma, como quiera que tiene autoridad en la preservación del orden público.

Además, consideró que el jefe del Estado y los ministros que firmaron la adopción de las medidas son responsables de las políticas para conjurar los efectos de la pandemia de la COVID-19, como en este caso. A ello se le suma la competencia que guardan para resolver o conjurar amenazas sanitarias como esta, que ha dado lugar a que autoridades de todo el mundo tomen decisiones similares a las que aquí se cuestionan.

La providencia aclara que el decreto no limita el ejercicio de los derechos fundamentales de manera absoluta y refuta que el Ejecutivo que haya invadido la competencia del legislador en materia de regulación de derechos fundamentales.

A su juicio, el acto obedece a la autoridad que tiene el presidente para impartir medidas de restablecimiento del orden público y no fue producto del ejercicio de facultades legislativas extraordinarias.

Igualmente puntualiza que pese a lo dicho por el demandante frente a la finalización del estado de excepción previa a la emisión del decreto, la sala aclaró que, antes de dicha declaratoria, el Gobierno ya había adoptado el estado de emergencia sanitaria, que ha servido de fundamento legal a varias medidas contra el coronavirus.

Según la sala, si bien se restringen ciertos derechos fundamentales de las personas no vacunadas, tales garantías no son absolutas, en tanto que su limitación sí resulta necesaria, idónea, proporcional y razonable para conjurar los efectos de la presencia del Colvid-19, pues se adecúa a conclusiones de autoridades de salud en todo el mundo sobre la forma de enfrentar la pandemia.

Finalmente el Consejo de Estado precisa que en esta etapa del proceso no se vislumbra que se origine la segregación o discriminación de los no vacunados, ni la violación del derecho de habeas data y, en cambio, sí se está proyectando un plan para garantizar la sanidad pública en momentos de crisis.

Estos son los términos de las conclusiones del Consejo de Estado al denegar la demanda:

Conclusiones

Una vez efectuadas las anteriores consideraciones, la Sala unitaria precisará las premisas que, en esta etapa preliminar del proceso, sirven de sustento a la decisión inicial que habrá de proferirse, a saber:

237. El Decreto 1615 de 2021 es un acto administrativo que responde a un contexto fáctico de crisis sanitaria mundial como consecuencia del coronavirus Covid-19. En dicho marco, el Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Salud y Protección y a través de la Resolución número 385 de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional a partir del 12 de marzo de 2020. Esta medida ha sido prorrogada a través de las resoluciones número 844, 1462, 2230 de 2020 y 222, 738, 1315 y 1913 de 2021, y en la actualidad aún se encuentra vigente debido a que persisten los supuestos fácticos que sustentaron la decisión.

238. Pese a las medidas y recomendaciones adoptadas en Colombia para la contención de la pandemia, la pérdida de vidas humanas por el coronavirus Covid19 asciende a 137.0439 personas y el nivel de contagiados es cercano a 6.026.988 habitantes.

121. La pandemia también ha tenido consecuencias en el desarrollo social inclusivo de nuestro país. Nuestra economía entró en crisis desde el mes de marzo de 2020 y solo hasta el mes de marzo de 2021 ha experimentado una leve recuperación. Esto continúa generando graves consecuencias en la tasa de desempleo, la tasa de ocupación y los indicies de pobreza nacionales.

239. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, 44, 50, 64, 95 y 366 de la Carta Política, el Estado desempeña un rol fundamental como garante de la salud pública. Sin embargo, para alcanzar tal propósito, los particulares también deben actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas, y propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad, así como atender oportunamente las recomendaciones formuladas en los programas de prevención.

240. Del análisis preliminar de la controversia, el Despacho concluye que el Presidente de la República se encontraba facultado para expedir el Decreto 1615 de 2021, toda vez que los artículos 189 (numeral 4°), 303 y 315 de la Carta Magna, los artículos 6º, 10, 16 94, 198 y 199 de la Ley 1801 de 2016, los artículos 2,5, 10 y 20 de la Ley 1751 de 2015, los artículos 488, 564, 591 y 593 de la Ley 9 de 1979, y el Decreto 3518 de 2006 -compilado en el Decreto 780 de 2016-, lo habilitan para ejercer acciones y dictar medidas encaminadas a la conservación del orden público y de la salubridad pública alterados por la pandemia del coronavirus Covid-19.

173. En los citados preceptos el Constituyente encomendó al jefe de gobierno la tarea de conservar y restablecer el orden público, mientras que el legislador estatutario y ordinario, delimitó los principios y las medidas que guiarían su actuar en dicho propósito y definió el alcance de sus funciones, deberes y responsabilidades.

241. Por ello, en esta etapa preliminar de la controversia, se encuentra que el Decreto 1615 de 2021 no está afectado de un vicio de falta de competencia ni desconoce los artículos 152, 189 -numeral 4-, 209 y 215 de la Constitución Política, dado que: i) el Presidente de la República no expidió el acto acusado en ejercicio de facultades extraordinarias para ejercer la función legislativa, y ii) el asunto reglado no goza de reserva de ley estatutaria porque no se regularon elementos estructurales de derechos o garantías fundamentales.

242. Para esta Sala Unitaria, el Decreto 1615 de 2021 se ajusta a los principios de racionalidad, necesidad y proporcionalidad rectores de la función de policía, porque dicha decisión acata las recomendaciones científicas y médicas efectuadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y por los comités interdisciplinarios creados para el manejo de la pandemia.

243. La evidencia científica es consistente en señalar que el contacto cercano en lugares de asistencia masiva, aumenta exponencialmente la probabilidad de contraer el coronavirus. También sugiere que la vacunación induce inmunidad contra el virus SARS-Cov-2 y reduce la probabilidad contagio a otras personas. En tal sentido, algunos estudios epidemiológicos señalan que las personas vacunadas frente al Covid-19 eliminan el virus de su cuerpo antes que los no vacunados y que sus parámetros máximos de carga vírica permanecen menos tiempo en relación con los no vacunados.

244.La medida igualmente es necesaria porque fomenta condiciones de salubridad publica y seguridad para la apertura económica, sin desconocer la facultad de cada individuo de «tomar las decisiones relativas a su salud», dado que no instituye como obligatoria la vacunación. No se puede olvidar que los principios de previsión, eficacia y solidaridad guían la organización y funcionamiento del Sistema de Vigilancia en Salud Pública del Estado colombiano. Por ello, el Estado cuenta con la capacidad de identificar y caracterizar con anticipación las posibles condiciones de riesgo para la salud de las personas, así como de adoptar las acciones de

intervención requeridas para preservar la salud individual y/o colectiva.

245. Además, la medida es proporcional porque no comporta una restricción total del derecho a la libre circulación o recreación de las personas si se tiene en cuenta que cobija lugares que no son de obligatoria asistencia, y solo estará vigente mientras permanezca el estado de emergencia sanitaria decretado por el Gobierno nacional; estado de emergencia que no podrá permanecer indeterminado en el tiempo y que deberá ser coherente con las recomendaciones científicas publicadas a nivel nacional e internacional.

246. El Despacho tampoco observa que la exigencia del carné de vacunación para el ingreso a determinados eventos o lugares genere discriminación o segregación social dado que la única finalidad de la medida es garantizar la salud pública y, concretamente, disminuir la velocidad de proliferación del virus, evitar las enfermedades respiratorias graves, evitar la saturación de los sistemas de salud, y disminuir el número de muertes ocasionadas por dicha enfermedad.

Adicionalmente, el Decreto 1615 de 2021 no instauró sanciones de tipo administrativo o judicial para quienes deciden no vacunarse, ni establece estímulos de índole económico o tributario para quienes sí lo hacen.

247. Ciertamente, impedir el ingreso de las personas no vacunadas a determinados eventos y lugares puede afectar ciertos derechos y libertades fundamentales como la libre circulación, la recreación de las personas y el deporte. Sin embargo, estas libertades no son absolutas y pueden ser limitadas relativamente para atender la crisis sanitaria que afronta el gobierno.

248. En este momento preliminar de la controversia, no es posible deducir que la labor de exigir la presentación del carné de vacunación o certificado digital para el ingreso a determinado lugar transgreda el derecho al habeas data. Contrario a ello, la tarea encomendada a los particulares parte del deber de colaboración y consiste en constatar que quienes ingresen a sus establecimientos se encuentren vacunados, sin llegar a recolectar datos sensibles o actualizar y rectificar esos datos personales.

249. Todo lo anteriormente expuesto, conduce a señalar que, en este momento de la actuación judicial, no es posible acceder a la solicitud de suspensión provisional de los artículos 2° (parágrafos del 1 al 3) y 3° del Decreto 1615, en tanto que no se cumplen los requisitos para el decreto de la medida cautelar deprecada, los cuales fueron descritos en el numeral II.2. de esta providencia.

250. Por ello, siguiendo la tesis adoptada en las providencias de 4 de marzo de 20201, de 9 de julio de 2020123, y de 30 de septiembre de 20211, es menester agotar el debate probatorio, y ejercer las facultades oficiosas, antes de emitir un pronunciamiento definitivo sobre los reparos del demandante abordados en este apartado.

251. Las consideraciones expuestas no impiden que, posteriormente y de acuerdo con las facultades que otorga el artículo 229 del CPACA, el juez pueda adoptar las decisiones que estime necesarias para salvaguardar el objeto del proceso, en el evento en que se desprenda la flagrante irregularidad o contradicción del ordenamiento jurídico vigente de los nuevos elementos de juicio 252. Finalmente, cabe resaltar que este análisis preliminar de la controversia, como bien lo contempla el inciso 2º del artículo 229 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no constituye prejuzgamiento.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria,

R E S U E L V E :

DENEGAR la suspensión provisional de los provisional de los efectos jurídicos de los artículos: 2° -parágrafos del 1 al 3- y 3° del Decreto 1615 de 30 de noviembre de 2021, acto administrativo suscrito por el Presidente de la República, el Ministro del Interior, el Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios encargado de las funciones del despacho del Ministro de Salud y Protección Social, la Ministra de Comercio, Industria y Turismo y el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, de conformidad con las razones expuestas en este proveído.

–